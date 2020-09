TCR Europe | La Fiat Tipo TCR di Tecnodom debutterà a Monza settimana prossima

Finalmente scenderà in pista in un evento ufficiale la nuova Fiat Tipo TCR, sviluppata e costruita dall’italianissima Tecnodom Sport per tutte le serie TCR. Il debutto, inizialmente previsto questo weekend a Vallelunga, sarà invece nel TCR Europe a Monza il 25-27 settembre.

Fiat Tipo TCR: finalmente il debutto nel TCR Europe a Monza

Presentata ancora due anni fa, la Fiat Tipo TCR di Tecnodom è finalmente pronta a dire la sua: prossima settimana affronterà il fatidico esordio nella terza tappa dell’europeo sul circuito brianzolo. La vettura parteciperà con un’omologazione temporanea e non sarà quindi idonea per prendere dei punti iridati, ma si tratterà di un ottimo banco di prova per il futuro. Luca Rangoni, ex campione della Formula 3 italiana, sarà il pilota designato. «Abbiamo avuto la possibilità di prendere parte al TCR Italy questo fine settimana ma con l’obiettivo di dare una visibilità più internazionale abbiamo dirottato sul TCR Europe» ha detto Domiziano Giacon, Team Principal di Tecnodom Sport. «Siamo molti grati al Gruppo WSC e al TCR Europe per il loro supporto a una partecipazione che rappresenta un passo pianificato per lo sviluppo tecnico della vettura. Ci aiuterà a identificare le aree su cui dobbiamo lavorare». In realtà pare che l’esordio sia stato rimandato anche perché c’erano alcune noie burocratiche. Insomma, opportunità persa da parte di ACI Sport…

Le parole di Marcello Lotti, fiducioso sulla vettura di Tecnodom

Anche Marcello Lotti, Presidente del WSC Group, ha detto la sua: «Siamo lieti di accogliere un nuovo e rinomato marchio come Fiat. Tecnodom Sport lavora sulla vettura da più di un anno e siamo fiduciosi che saranno in grado di dimostrare il suo potenziale. Abbiamo già ricevuto diverse richieste da parte di team e promotori delle serie TCR di tutto il mondo che sono ansiosi di vedere come si comporterà».

