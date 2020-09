Clio Cup Italia | Vallelunga 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo ben quasi due mesi di pausa estiva, la Clio Cup Italia ritorna di nuovo in pista. Il monomarca targato Fast Lane Competition, che vede protagoniste le berline di Renault, disputerà il terzo doppio round a Vallelunga, occasione ghiotta anche per presentare la nuova vettura del prossimo anno.

Clio Cup Italia, Vallelunga 2020: programma e orari

Venerdì 17 luglio

09.35 – Prove libere 1 (25 minuti)

13.10 – Prove libere 2 (25 minuti)

17.55 – Qualifiche (20′ + 20′)

Sabato 18 luglio

15.05 – Gara 1 (25 minuti)

Domenica 19 luglio

10.50 – Gara 2 (25 minuti)

Le varie sessioni, incluse le gare, potranno essere seguite in diretta televisiva su MS Motor TV, canale 228 di Sky.

Clio Cup Italia, Vallelunga 2020: anteprima del weekend

Dal futuro al presente, quello che vede riaccendersi la sfida tra i protagonisti delle due tappe che hanno dato il via alla stagione. “In primis” Cristian Ricciarini, quattro volte su quattro sul gradino più alto del podio. Il toscano della Essecorse potrebbe dare una svolta decisiva alla corsa al titolo. Quel titolo che ha già conquistato nel 2009 e poi nel 2016, in quella circostanza sempre col team di Stefano Secci. Ma c’è una novità, perché questa volta Ricciarini si ritroverà ad alternarsi al volante con il rientrante “Saetta McQueen”, disputando pertanto una gara a testa, mentre su una seconda vettura ci salirà Manuel Stefani. Tre podi per Massimiliano Danetti, secondo in classifica, due volte secondo e una volta terzo con la PMA Motorsport, squadra che schiererà anche una seconda RS 1.6 turbo per la coppia formata da Fulvio Ferri e Roberto Macina.

Giulio Bensi (terzo in campionato con due terzi ed un secondo piazzamento) e la “new entry” Andrea Fazioli saranno le due punte d’assalto della Faro Racing. Due vetture per l’Oregon Team, che potrà contare sul giovane svizzero Alessandro Tarabini ed il nuovo arrivo Quinto Stefana, che sostituisce un infortunato “Due”. Idem per la MC Motortecnica, con un veloce Lorenzo Vallarino finora sempre nella top-5 ed il rookie Andrea Chierichetti. Una punta infine per Explorer Motorsport e Melatini Racing, rispettivamente al via con Giacomo Trebbi (secondo nell’apertura del Mugello) e Ermes Della Pia.

Copyright foto: Fast Lane Promotion