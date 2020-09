CIGT | Vallelunga 2020: anteprima e orari del weekend

Continua la stagionale della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo con la terza tappa di Vallelunga. Giorgio Roda Alessio Rovera e Antonio Fuoco guidano la classifica generale con la Ferrari 488 GT3 di AF Corse dopo la bella vittoria di Imola

Campionato Italiano Gran Turismo, Vallelunga 2020: programma ed orari

Venerdì 18 settembre

11.25 – Prove libere 1 (60 minuti)

15.00 – Prove libere 2 (60 minuti)

Sabato 19 settembre

09.00 – Prove libere 3 (60 minuti)

12.50 – Qualifiche (15’ / 15’ / 15′)

Domenica 20 settembre

11.40 – Gara (180 minuti)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Campionato Italiano Gran Turismo, Vallelunga 2020: anteprima del weekend

GT3: Nella classe maggiore saranno impegnate undici vetture, tra cui la Ferrari 488 di Roda-Rovera-Fuoco, che ha permesso all’equipaggio dell’AF Corse, dopo la bella vittoria nell’ultimo appuntamento di Imola, di portarsi al comando della classifica generale. Il loro, però, è un vantaggio molto risicato sugli inseguitori, appena tre punti sull’Audi R8 LMS (Audi Sport Italia) di Agostini e Mancinelli, di nuovo affiancati sul tracciato romano da Mattia Drudi, e di cinque lunghezze sulla BMW M6 GT3 (BMW Team Italia) di Comandini-Zugg, per l’occasione di nuovo coadiuvati da Alexander Sims.

Interessati ai piani alti della classifica ci sono anche Kroes-Shandorff-Tujula, quarti in classifica con la Lamborghini Huracan GT3 del VSR, mentre sulla seconda vettura del team di Vincenzo Sospiri prenderanno posto Giammaria-Nemoto-Pulcini. Puntuale con l’appuntamento romano sarà anche la Huracan dell’Imperiale Racing con Galbiati-Venturini-Frassineti, equipaggio pronto ad un veloce riscatto dopo la sfortuna nell’ultima gara di Imola, così come è atteso a una gara di alto profilo il 18enne statunitense Simon Mann (Ferrari 488 GT3-AF Corse) che a Vallelunga avrà due coequipier d’eccezione: Stefano Gai e Marco Cioci. Per entrambi si tratta di un gradito ritorno nella serie tricolore che li hanno visti protagonisti per diverse stagioni e, in particolare, Gai è il campione in carica della serie Endurance, ma il pilota milanese per le vicende Covid-19 non aveva ancora potuto difendere il titolo conquistato con la 488 della Scuderia Baldini.

Andranno a completare il quartetto Ferrari, le 488 dell’Easy Race con l’equipaggio leader della classifica PRO-AM, Hudspeth-Michelotto-Greco, e la Rossa dell’RS Racing di Di Amato-Vezzoni, mentre con i colori Mercedes AMG dell’Antonelli Motorsport saranno al via Lorenzo Ferrari e Francesca Linossi, secondi nella Pro-Am. Completa la lista degli equipaggi GT3 Paolo Venerosi e Alessandro Baccani al via con la Porsche GT3 R e, considerata l’assenza di Riccardo Pera per il concomitante impegno nella 24 Ore di Le Mans, i due piloti Ebimotors saranno affiancati da Matteo Malucelli, un veterano della serie tricolore nel cui palmares brilla il titolo GT2 ottenuto nel 2005 al volante della Ferrari 550 Maranello in coppia con il portoghese Ramos.

i leader della classifica PRO-AM, Francesca Linossi e Lorenzo Ferrari. Il 17enne piacentino, tra l’altro, è reduce dal successo in coppia con Daniel Zampieri dell’appuntamento d’esordio della serie Sprint e si inserisce di diritto tra i migliori giovani del vivaio tricolore.

GT4: Con due vittorie all’attivo al Mugello e Imola, nella classe GT4 sarà ancora una volta la Porsche Cayman GT4 dell’Ebimotors la vettura da battere. Assente Riccardo Pera, il terzo sedile accanto a quello di Sabino De Castro e Paolo Gnemmi sarà per il campione potentino Vito Postiglione, a cui spetterà l’impegno di respingere l’assalto della BMW M4 GT4 con i colori BMW Team Italia dell’equipaggio composto da Francesco Guerra, Simone Riccitelli e Nicola Neri, secondi in classifica. Presenti a Vallelunga anche le due Mercedes AMG GT4 della Nova Race, quella del leader della classifica AM, Luca Magnoni, che avrà come coequipier Francesco Massimo De Luca, e quella del trio Formenti-Minella-Manassero, alla loro seconda gara dopo il debutto di Imola dello scorso mese di agosto, e la seconda Porsche Cayman dell’Ebimotors affidata a De Amicis-Di Giusto-Marchi.

