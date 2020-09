WEC | Due livree speciali per Porsche nel ricordo della prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans [FOTO]

Sarà una 24 Ore di Le Mans speciale quella che affronterà questo fine settimana Porsche: infatti, per celebrare i 50 anni dal primo successo nella grande classica francese, le due 911 RSR-19 schierate avranno delle livree speciali di colore rosso-bianco e nero-bianco.

Porsche festeggia 50 anni dal primo successo a Le Mans

Facciamo un passo indietro con la storia: nel 1970, Richard Attwood e Hans Herrmann ottennero la prima vittoria per casa di Stoccarda al volante della leggendaria Porsche 917, in quell’occasione schierata dalla Porsche KG Salzburg che calzava i colori nazionali dell’Austria; saranno Richard Lietz, Gianmaria Bruni e Frederic Makowiecki a correre con la livrea rossa e bianca, mentre i compagni di squadra Kevin Estre, Michael Christensen e Laurens Vanthoor avranno la variante nera che ricorda l’ultimo trionfo del 2017, arrivato con Timo Bernhard, Brendon Hartley ed Earl Bamber. «Le Mans sarà completamente diversa quest’anno a causa dell’assenza degli spettatori e di un programma fortemente modificato» ha dichiarato Pascal Zurlinden, direttore di Porsche Motorsport. «Mi aspetto comunque un fantastico momento per i fan. L’edizione di quest’anno è estremamente significativa per noi perché cinquant’anni fa iniziava la serie di vittorie di Porsche con il primo successo assoluto. Commemoriamo quel trionfo con un design spettacolare e degli allestimenti speciali per i box».

Livree già usate nella Le Mans “virtuale”

Lo schema di colori era già stato adottato in occasione della 24 Ore di Le Mans virtuale vissuta lo scorso 13-14 giugno, quando Porsche aveva ben quattro equipaggi ufficiali al via. La caratteristica principale è la presenza dell’anno “1970” sulla parte superiore della vettura, a ricordare appunto la data della prima vittoria.