smart EQ fortwo e-cup | De Pasquale e Ferri si dividono le vittorie di Vallelunga

Il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport è tornato in pista questo weekend a Vallelunga e ha incoronato Giuseppe De Pasquale e Fulvio Ferri come vincitore delle due gare con le elettrizzanti smart EQ fortwo e-cup.

Il resoconto di Gara 1: De Pasquale regala il primo successo a RSTAR Palermo

La prima corsa ha visto Giuseppe de Pasquale scattare al meglio dalla pole e chiudere al comando tutti i giri della gara, ma il pilota di RSTAR Palermo ha faticato per tenere dietro Riccardo Azzoli, che le ha provate tutte per piazzare la sua Special Car davanti alla vettura del rivale. Dopo una furiosa battaglia durata 14 giri, la gara si è decisa al fotofinish, con l’azzurra vettura del dealer siciliano che ha avuto la meglio per soli 4 decimi di secondo sulla rivale sarda. Francesco Savoia ha portato la sua CityCar Bari sul terzo gradino del podio, mentre un altro fotofinish ha deciso la quarta posizione con la Merbag di Fulvio Ferri che ha preceduto la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli per appena 3 decimi. Sesta posizione per Gianluca Carboni, con la E-Gino. ComerSud ha conquistato la settima piazza con Tomas Denis Calvagni, davanti alla F3 Motors di Antonino Cannavò, che ha così conquistato anche la vittoria nel Trofeo Challenger, davanti ad Antonio Lavieri (Falcar) e Fulvio Marengo (Autocentauro), che hanno completato sia il podio sia la top-10 assoluta.

Il resoconto di Gara 2: il campione 2018 Ferri firma un’altra vittoria

La seconda gara ha portato lo spettacolo della smart e-cup ai massimi livelli: 10 giri intensi con battaglie in ogni punto della pista, che hanno visto Fulvio Ferri e Merbag portare a casa il primo successo stagionale davanti al duo Savoia-CityCar Bari e Azzoli-Special Car. La gara è stata interrotta al decimo giro dall’ingresso della safety car, che ha congelato le posizioni fino alla bandiera a scacchi. Al via è stato Antonio Cannavò a partire dalla pole grazie all’inversione della griglia. Il pilota della F3 Motors ha completato al comando i primi quattro giri della gara, per poi cedere il comando delle operazioni ad uno spettacolare Calvagni. Il pilota Comer Sud ha poi ceduto la testa alla CityCar Bari di Savoia, che a sua volta ha passato il testimone alla Merbag di Ferri. Solo la safety car ha posto la parola fine alle ostilità, con Ferri ha così conquistato la vittoria, su Savoia e Azzoli. De Pasquale ha chiuso quarto, davanti a Ghirelli, Lorenzo Longo, autore di un’ottima rimonta con la sua Novelli 1934, e Cannavò, che si è confermato leader del Trofeo Challenger. Un errore ha relegato Calvagni in ottava posizione, davanti a Marengo e Mosconi, che hanno completato il podio del Trofeo Challenger e chiuso la top-10.

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup