WEC | Peugeot pronta a svelare il programma Hypercar, Montoya futuro pilota?

Siamo nella settimana della 24 Ore di Le Mans e fervono i preparativi per un’edizione particolare che non vedrà il pubblico, ma non mancano gli annunci: Peugeot presenterà venerdì in una conferenza virtuale i propri piani per la futura Hypercar. Nel frattempo, Juan-Pablo Montoya potrebbe essere uno dei piloti ufficiali?

Peugeot cambia volto: nuovo logo e colori

Ancora nel novembre dello scorso anno, Peugeot aveva annunciato il proprio ritorno alle competizioni endurance con l’approdo nella stagione 2022 del FIA World Endurance Championship. Purtroppo la situazione non è stata poi più chiara: dapprima è arrivato il regolamento delle LMDh dell’IMSA che ha punzecchiato diversi costruttori per via del basso budget richiesto, poi si è presentata la pandemia di Coronavirus che ha costretto molti a rivedere i propri programmi. Come già accennato, Peugeot avrebbe comunque scelto il regolamento Hypercar nonostante il passo indietro di Rebellion, soprattutto per via della Total che desidera un’auto ibrida, e tutto ciò verrà probabilmente confermato questo venerdì alle ore 14 italiane da Jean-Philippe Imparato, diretto del marchio del Leone. Nel frattempo, è stato presentato un nuovo logo per Peugeot Sport che perde il tradizionale colore blu e rosso per un nero con note giallo fosforescente: insomma una vera e propria rivoluzione ci attende…

L’ipotesi Montoya: idea concreta o pura fantasia?

Qualche curiosità c’è sul fronte piloti, dato che Peugeot non ha un vero e proprio programma alle spalle e concentrata principalmente con le vetture turismo e nel panorama rally. Juan-Pablo Montoya ha lasciato rapidamente un insolito “mi piace” all’annuncio dei francesi su Twitter e c’è da sottolineare che il suo rapporto con il Team Penske finirà al termine dell’anno, quando la squadra americana lascerà Acura nell’IMSA. Certo, idea fantasiosa, ma non sembra nulla uscito per caso.

