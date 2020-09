Formula Renault Eurocup | Lotta al vertice tra Collet e Martins a Magny-Cours

Una lunga battaglia ha visto protagonisti questo weekend Caio Collet e Victor Martins, attualmente i due contendenti al titolo della Formula Renault Eurocup. Sul circuito di Magny-Cours, il brasiliano e il francese si sono divisi le due vittorie e scambiati di posizione al vertice della classifica.

Il resoconto di Gara 1: Collet precede Vidales e Martins

Al sabato, Collet ha guidato la corsa dalla pole position fino alla bandiera a scacchi, precedendo David Vidales e Martins sul podio. L’alfiere di R-Ace GP si è quindi preso l’onore di comandare la graduatoria generale con cinque punti di vantaggio sul rivale di ART Grand prix, che ha addirittura perso una posizione nei confronti dello spagnolo di JD Motorsport che ha effettuato davvero un bello scatto al via. Bene anche Gregoire Saucy, 4° con ART GP davanti Alex Quinn (Arden) e al nostro Lorenzo Colombo, che non è riuscito a conservare proprio la quarta posizione guadagnatasi in qualifica con la monoposto di Bhaitech. Ugo de Wilde è 7° con Arden, poi a completare la top-10 troviamo Petr Ptacek (R-Ace GP), William Alatalo (JD Motorsport) e Paul Aron (ART GP). Delude invece Franco Colapinto, 13° dopo aver danneggiato l’ala anteriore al primissimo giro.

Formula Renault Eurocup 2020 – Magny-Cours, Gara 1: classifica

Il resoconto di Gara 2: Martins davanti a Collet

La risposta di Martins è arrivata alla domenica, con una vittoria in Gara 2 partendo anche lui dalla pole position però dietro safety car per la presenza di olio in pista. Il transalpino ha praticamente emulato la performance del rivale e si è ripreso la cima della classifica con due punti di vantaggio, anche perché Collet ha comunque concluso al 2° posto. Vidales ha confermato le ottime prestazioni con l’ennesimo podio, mentre Colombo è riuscito a confermarsi in quarta posizione. Quinn si classifica 5°, poi dietro troviamo Saucy, de Wilde, Alatalo e Amaury Cordeel. Vicky Piria, al via del monomarca per sostituire Nicola Marinangeli, ha finalmente guadagnato il primo punto precedendo Laszlo Toth e Paul Aron. Disastro per Colapinto, ritirato dopo aver centrato prima Ptacek e poi Hadrien David.

Formula Renault Eurocup 2020 – Magny-Cours, Gara 2: classifica

Copyright foto: DPPI