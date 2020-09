GTWC Europe | Magny-Cours, Qualifiche 2: Audi di nuovo in pole con Gachet di Sainteloc

Simon Gachet porta in pole position l’Audi R8 LMS GT3 Evo #26 di Saintéloc Racing nella seconda sessione di qualifiche del GT World Challenge Europe a Magny-Cours. L’auto iscritta alla Silver Cup ha battuto per pochissimo la Mercedes-AMG GT3 Evo di Raffaele Marciello.

Il resoconto delle qualifiche: Audi torna in pole position

Il pilota francese, che corre in coppia con Steven Palette, è riuscito a segnare un tempo di 1’35”468 nelle prove svoltesi stamane, precedendo di soli 0”015 il pilota italiano di AKKA ASP, iscritto invece alla classe Pro. Ancora più vicino a Marciello è stato invece Maro Engel, 3° con 0”006 di distacco dal pilota nostrano con l’altra Mercedes-AMG di Team HRT trionfante nella gara in notturna di ieri sera. In seconda fila troviamo anche l’Audi di Christopher Haase, anche questa gestita da Saintéloc, mentre Albert Costa è 5° con la Lamborghini Huracán GT3 Evo di Emil Frey Racing, rimediando al ritiro subito ieri per una tamponata al primo giro. Sesta posizione assoluta per Giancarlo Fisichella con la Ferrari 488 GT3 Evo di Sky Tempesta Racing, davanti a tutti nella classe Pro-Am; l’italiano ha mostrato tutta la sua esperienza, mettendo un blocco di sei vetture tra lui e Eddie Cheever III che si trova 2° di categoria con l’altra Ferrari dello stesso team.

Entrambe le Lamborghini in top-10

Juuso Puhakka ha stabilito il 7° tempo con l’Audi di Toksport WRT e risulta essere la seconda miglior Silver, mentre a completare la top-10 ci sono le Audi del Team WRT – quella di Kelvin can der Linde e quella di Dries Vanthoor – e la seconda Lamborghini di Emil Frey affidata a Norbert Siedler. Indietro anche oggi le due Bentley di CMR, 14esima e 21esima, così come la Lexus di Tech 1 Racing solo 15esima.

GT World Challenge Europe 2020 – Magny-Cours, qualifiche 2 : classifica

