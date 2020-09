GTWC Europe | Magny-Cours, Gara 2: Gachet-Palette si confermano al top con Audi

Simon Gachet e Steven Palette confermano la loro pole position con una vittoria in Gara 2 nel GT World Challenge Europe a Magny-Cours. Il duo sull’Audi R8 LMS GT3 Evo di Saintéloc Racing, iscritta tra l’altro in Silver Cup, ha preceduto Timur Boguslavskiy-Raffaele Marciello con la Mercedes-AMG GT3 Evo di AKKA ASP.

Il resoconto della gara: centro di Audi coi Silver Gachet-Palette

Gachet aveva conquistato la pole position stamane nelle qualifiche e ha tenuto bene la prima posizione alla partenza, controllando Marciello e Maro Engel. Nonostante abbia perso il comando durante la finestra dei pit-stop, i due francesi con l’Audi #26 sono tornati in testa all’inizio del secondo stint con Palette al volante, che ha poi concluso con 8”2 di vantaggio su Boguslavskiy. Il Team HRT ha provato ad anticipare la sosta, entrando dopo soli 25 minuti, con Luca Stolz che ha preso in mano il volante della Mercedes-AMG di Engel; niente da fare comunque perché si sono confermati in terza posizione ma hanno colmato il divario con i leader di classifica Dries Vanthoor e Charles Weerts, quarti sul traguardo con l’Audi del Team WRT. Arthur Rougier, Christopher Haase sono sesti con l’altra Audi di Saintéloc, davanti alla vettura gemella di Ryuichiro Tomita, Kelvin van der Linde gestita dal Team WRT. Lamborghini è solamente settima oggi con la coppia Mikael Grenier-Norbert Siedler di Emil Frey Racing. A completare la top-10 ci sono Oscar Tunjo-Juuso Puhakka (Audi, Toksport WRT), Jusuf Owega-Hamza Owega (Audi, Team WRT), e Nelson Panciatici-Jules Gounon, in recupero con la Bentley di CMR.

Fisichella-Hui vincono tra i Pro-Am

Sky Tempesta Racing ha conquistato di nuovo la vittoria nella classe Pro-Am con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Jonathan Hui e Giancarlo Fisichella, nonostante abbia perso diverse posizioni partendo sesti assoluti e terminando 13°. Solo 18esimi Aurelien Panis, Thomas Neubauer con la Lexus di Tech 1 Racing.

GT World Challenge Europe 2020 – Magny-Cours, gara 2: classifica

