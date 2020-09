Formula Regional | Spielberg, Gara 3: Petecof vince e allunga in testa alla classifica

Stavolta non si lascia sorprendere Gianluca Petecof, vincitore di Gara 3 del Formula Regional European Championship al Red Bull Ring. Il pilota brasiliano si prende la seconda vittoria del weekend austriaco con Prema e allunga in cima alla classifica.

Il resoconto della gara: Petecof davanti ai compagni di Prema

Incredibile dominio da parte di Prema a Spielberg: nelle prime tre posizioni troviamo altrettante monoposto della squadra vicentina. Petecof è riuscito a mantenere al via Arthur Leclerc e Oliver Rasmussen alle spalle seppur con qualche difficoltà, andando poi a trionfare sul traguardo con 2”746 di vantaggio su Leclerc. Rasmussen non ha avuto quel guizzo mostrato in Gara 2 e si è accontentato del 3° posto, ma deve spingere di più se vuole impensierire i propri compagni di squadra. Alessandro Famularo ottiene il miglior risultato del fine settimana con Van Amersfoort Racing, 4° davanti a una Jamie Chadwick che riesce a concludere in quinta posizione con la quarta vettura di Prema. Patrik Pasma (KIC Motorsport) e Pierre-Louis Chovet (VAR) sono rispettivamente 6° e 7° ma sono sotto investigazione per quanto riguarda il secondo restart dopo l’intervento della Safety Car. Henrion Gillian sembra aver risolto i problemi tecnici avuti in questi giorni e coglie l’ottava posizione finale.

Pesce e Cola centrano la top-10

Emidio Pesce e Andrea Cola rientrano nella zona punti, anche se il primo ha praticamente spedito in testacoda sulla ghiaia Nico Göhler che tentava di difendersi all’esterno. Konsta Lappalainen chiude invece fuori dalla top-10, 11° con KIC Motorsport.

