FIA F3 | Mugello, Gara 2: Sargeant KO, Piastri si laurea nuovo campione

È stato un weekend ricco di difficoltà ma, nonostante tutto, Oscar Piastri è riuscito a laurearsi campione della stagione 2020 di Formula 3. L’australiano della Prema ha colto il 7° posto finale in Gara 2 al Mugello ma deve ringraziare anche il KO di Logan Sargeant alla prima curva.

Il resoconto della gara: Lawson vince, Piastri è campione

Era sicuramente uno dei favoriti, soprattutto perché si trovava in un team con alta esperienza come quello vicentino e diversi appoggi solidi da parte di Renault e Mark Webber, ma non è stato facile: Piastri ha sudato fino all’ultimo ma ha ottenuto meritatamente il campionato di quest’anno. Ci ha provato Théo Pourchaire, emerso proprio in Toscana come meraviglioso rivale alla corona grazie a un 3° posto ottenuto ieri, replicato oggi rimontando dall’ottava posizione; il francese di ART Grand Prix è costantemente cresciuto nell’arco dell’anno e si è laureato vicecampione, beffando un Sargeant rimasto coinvolto in un incidente alla prima curva con Lirim Zendeli che ha messo automaticamente fine ogni speranza iridata. Parlando invece della corsa, Liam Lawson non ha sbagliato nulla e si è portato a casa la terza vittoria stagionale ma, purtroppo per lui, è arrivato solo il 5° posto in classifica, addirittura dietro a Frederik Vesti che oggi è giunto 9° ma con due vittorie negli ultimi weekend. Sul podio troviamo anche il consistente David Beckmann, che non è riuscito a colmare il gap imposto dal neozelandese di Hitech GP.

Fittipaldi si migliora ed è 4°, positivo anche Hughes

Positivo Enzo Fittipaldi al Mugello, capace di cogliere la quinta piazza dopo la quarta di ieri. Richard Verschoor conclude in quinta posizione un campionato deludente, soprattutto avendo già maturato un’esperienza lo scorso anno e con una vittoria al Gran Premio di Macao in tasca; dietro al nederlandese di MP Motorsport troviamo un positivo Jake Hughes, rinato in questa seconda metà di stagione, e Sebastián Fernández. Chiude in top-10 Alex Smolyar, precipitato dal 2° posto.

Pos Driver Team Time/Gap 1 Liam Lawson Hitech GP 36m30.379s 2 David Beckmann Trident +7.806s 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix +9.193s 4 Enzo Fittipaldi HWA Racelab +10.399s 5 Richard Verschoor MP Motorsport +10.982s 6 Jake Hughes HWA Racelab +12.436s 7 Oscar Piastri Prema Racing +13.521s 8 Sebastian Fernandez ART Grand Prix +13.564s 9 Frederik Vesti Prema Racing +14.980s 10 Alexander Smolyar ART Grand Prix +19.400s 11 Jack Doohan HWA Racelab +20.684s 12 Dennis Hauger Hitech GP +21.712s 13 Alex Peroni Campos Racing +22.235s 14 Clement Novalak Carlin +22.785s 15 Matteo Nannini Jenzer Motorsport +23.256s 16 Olli Caldwell Trident +23.443s 17 Lukas Dunner MP Motorsport +26.133s 18 Roman Stanek Charouz Racing System +29.076s 19 David Schumacher Carlin +30.841s 20 Bent Viscaal MP Motorsport +30.930s 21 Calan Williams Jenzer Motorsport +32.210s 22 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +34.316s 23 Michael Belov Charouz Racing System +34.803s 24 Sophia Floersch Campos Racing +35.284s 25 Cameron Das Carlin +37.734s 26 Alessio Deledda Campos Racing +55.484 Ret Logan Sargeant Prema Racing DNF Ret Lirim Zendeli Trident DNF

