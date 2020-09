F4 Italia | Spielberg, Gara 3: Minì ritorna alla vittoria e mantiene la vetta

Gabriele Minì stavolta non sbaglia nulla dalla pole position in Gara 3 dell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth al Red Bull Ring. Il giovane siciliano di Prema controlla Joshua Dürksen e vince la seconda gara stagionale, mantenendo la testa della classifica generale.

Il resoconto della gara: Minì vince con sicurezza

Stavolta non ha sbagliato nulla Minì dalla partenza, bravo a gestire gli attacchi del duo Van Amersfoort Racing composto da Jak Crawford e da Jonny Edgar. L’italiano ha messo poi un discreto vantaggio tra lui e gli inseguitori, dovendo poi fare i conti con Dürksen che è risalito dalla sesta posizione. Il paraguaiano di Mücke è sempre stato vicino a Minì ma non ha trovato il giusto slancio per poterlo superare, concludendo così alle sue spalle sul traguardo. Crawford ottiene il 3° posto dopo la vittoria di stamane, seguono Edgar e l’ottimo Oliver Bearman che si è confermato competitivo con US Racing al debutto nel tricolore. Francesco Pizzi deve rinunciare dopo questo fine settimana alla testa della classifica, concludendo comunque 6° l’ultima manche ma con un grosso divario da Minì: 116 punti per il siciliano contro i 97 dell’alfiere di VAR. Sebastian Montoya conclude 7° nonostante abbia spedito in testacoda Gabriel Bortoleto alla prima curva, mentre in top-10 troviamo Dino Beganovic, Francesco Simonazzi e Leonardo Fornaroli, quest’ultimi due positivi dopo un weekend difficile.

Weekend nero per Rosso, ritirato Delli Guanti

Andrea Rosso deve dimenticare in fretta questa trasferta austriaca: un 9° posto come miglior risultato in Gara 2 e ora addirittura 18° dopo aver stallato allo start. Pietro Delli Guanti è stato fermato da Jesse Salmenautio, quando il pilota di BVM stava correndo un brillante round. Bortoleto si piazza invece 13°.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Red Bull Ring, gara 3: classifica

Copyright foto: ACI Sport