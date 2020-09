DTM | Nurburgring, Gara 2: vittoria di Frijns, cinque Audi al vertice

Robin Frijns ha ottenuto la sua seconda vittoria nel DTM, trionfando in Gara 2 al Nürburgring con l’Audi del Team Abt. René Rast e Mike Rockenfeller completano il podio, seguiti da Loïc Duval e da Nico Müller in una classifica dominata dalla Casa degli Anelli.

Il resoconto della gara: Frijns vince e s’avvicina a Mueller

Poteva essere l’occasione da parte di Müller di rivendicare una doppietta in questo fine settimana, dato che lo svizzero partiva dalla pole position e mantenendo la leadership della corsa per buona parte del tempo. Purtroppo, l’attuale capoclassifica ha iniziato ad accusare problemi alle gomme e ha lasciato passare prima Frijns e poi tutti gli altri. Il nederlandese aveva protetto le spalle del compagno di squadra inizialmente, ma quando è arrivata l’occasione ha preso il comando e di conseguenza la bandiera a scacchi. Rast ha provato a recuperare su Frijns ma, complice qualche errore e alcune difficoltà a passare Müller, si è accontentato del 2° posto, mentre Rockenfeller sale per la prima volta in stagione sul podio. Müller è sceso in quinta posizione addirittura dietro a Duval, ma tenendo comunque dietro Sheldon van der Linde che è risultato essere il migliore degli alfieri di BMW.

Che battaglia tra Green e Aberdein, occasione sprecata per Kubica

Jamie Green e Jonathan Aberdein hanno lottato duramente per il 7° posto, con il sudafricano che ha dovuto lasciar passare il britannico per via di un suo contatto poco regolare. Marco Wittmann e Philipp Eng completano la top-10, mentre Lucas Auer sfiora la zona punti. Peccato per Robert Kubica, risultato 8° nelle qualifiche ma alla fine solo 12°. Indietro pure Timo Glock, 14° e tra Harrison Newey e Ferdinand Habsburg. Ritirato Fabio Scherer.

