WTCR | Zolder, Qualifiche: pole a sorpresa di Berthon con l’Audi di Comtoyou

Nathanaël Berthon apre la stagione del FIA WTCR con una sorprendente pole position ottenuta nelle qualifiche di Zolder. Il francese, al volante dell’Audi RS 3 LMS TCR di Comtoyou, è stato il più veloce nell’ultima sessione, battendo il connazionale Yann Ehrlacher per soli tre centesimi.

Il resoconto delle qualifiche: Berthon in pole per la prima volta

Si tratta della prima partenza dal palo per Berthon di WTCR, arrivata tra l’altro sul circuito di casa della Comtoyou Racing e dopo la pole position conquistata nel TCR Europe da Nicolas Baert. Ritornando al Mondiale, Berthon è stato l’ultimo a scendere in pista e ha segnato un tempo di 1’35”486, di pochissimo migliore della Lynk & Co di Ehrlacher che lo affiancherà comunque in prima fila domani in Gara 1. Anche Gilles Magnus si è giocato la pole position con l’Audi gemella, finendo a quattro centesimi dal compagno di squadra, mentre Santiago Urrutia e Yvan Muller si sono accontentati delle successive posizioni. Tom Coronel è rimasto per poco fuori dalla Q3 con la terza Audi di Comtoyou, a conferma che la squadra belga si trova davvero a suo agio sul circuito di Zolder. Attila Tassi, è 7° con la Honda del Münnich Motorsport, seguito da Thed Björk (Lynk & Co), Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo) e Néstor Girolami (Honda).

Hyundai nel fondo, male anche Cupra

Prestazione deludente invece dalle Hyundai ufficiali: il campione in carica Norbert Michelisz si è classificato al 12° posto dietro al rivale Esteban Guerrieri su Honda, ma Nicky Catsburg, Gabriele Tarquini e Luca Engstler sono finiti parecchio indietro, rispettivamente P14-P15-P17. Nel fondo il trio di Cupra di Zengő Motorsport, precedute da Luca Filippi (17° con Alfa Romeo) e Tiago Monteiro (18° con Honda). Discreta prestazione di Dylan O’Keeffe, 13° con la Renault Mégane R.S TCR di Vuković Motorsport.

FIA WTCR 2020 – Race of Belgium, Zolder, qualifiche: classifica

