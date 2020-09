TCR Europe | Zolder, Qualifiche: Baert coglie la pole in casa con l’Audi di Comtoyou

Nicolas Baert si rilancia sul circuito di casa di Zolder, andando a confermare l’ottima forma mostrata ieri nelle prove libere con la prima pole position nel TCR Europe. Il pilota dell’Audi RS 3 LMS TCR di Comtoyou Racing ha preceduto Mat’o Homola.

Il resoconto delle qualifiche: Baert svetta con Audi

Le vetture di Comtoyou si sono dimostrate altamente competitive sul circuito belga, con Baert che è sempre stato il più veloce in entrambe le sessioni. Il giovane pilota del Belgio ha segnato un riferimento di 1’36”155 in Q2, ben quattro decimi più veloce di Homola che comunque è ben felice del suo 2° posto con la Hyundai i30 N TCR di BRC Racing Team. La seconda fila è tutta ad appannaggio delle due Audi degli altri driver di Comtoyou, Mehdi Bennani e Sami Taoufik, con il marocchino che può incassare otto punti importanti per balzare in testa alla classifica; infatti, Daniel Lloyd è solamente 10° con la Honda Civic Type R FK7 TCR e vivrà sicuramente un weekend tutto in salita. Mike Halder è 5° con la Honda del proprio team, seguito dalla Hyundai di Daniel Nagy e dalla Peugeot 308 TCR di Julien Briché, leggermente più in forma rispetto a Le Castellet. In top-10 anche Andreas Bäckman con la Hyundai di Target Competition e Michelle Halder con Honda.

I fratelli Clairet fuori dalla Q2, in difficoltà Brutal Fish Racing Team

Brutal Fish Racing Team non è andata benissimo anche con gli altri suoi piloti: se Lloyd è 10°, Martin Ryba e Pepe Oriola sono subito dietro. Fuori dalla Q2 le Peugeot dei fratelli Clairet, con Teddy 13° e Jimmy 15°. Esclusa anche Jessica Bäckman che si è classificata 14esima, mentre John Filippi è 16° davanti a Florian Briché. Chiudono la classifica Gilles Colombani, Stéphane Ventaja e Jean Laurent Navarro.

TCR Europe 2020 – Zolder, Qualifiche: classifica

Copyright foto: TCR Europe