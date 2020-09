TCR Europe | Zolder, Gara 1: Baert si assicura la vittoria con l’Audi di Comtoyou

Non sbaglia nulla (o quasi) Nicolas Baert in Gara 1 del TCR Europe a Zolder. Il pilota belga, sul circuito di casa, domina con l’Audi RS 3 LMS TCR di Comtoyou Racing e firma il primo successo nella categoria. Sul podio salgono un convincente Mike Halder e Mat’o Homola.

Il resoconto di Gara 1: Baert vince dalla pole

Davvero vivace la prima manche del secondo round stagionale, ricco di neutralizzazioni e di colpi di scena; poteva esserlo il lento scatto al via di Baert, che si era fatto beffare da Homola che aveva preso in mano la leadership per qualche secondo, per poi lasciare spazio al giovane belga dopo una manciata di curve. Baert ha quindi mantenuto la testa della corsa senza troppi problemi, nonostante i periodi di gialla che hanno frastagliato la manche. Gran risposta invece di Halder, risalito dal 6° al 2° posto con la sua Honda Civic Type R FK7 TCR sebbene si sia beccato alla fine quasi 3” da Baert, mentre Homola si è accontentato del gradino più basso del podio davanti al compagno di squadra alla BRC Racing Team Dániel Nagy; entrambi sulla Hyundai i30 N TCR hanno saputo cancellare le brutte performance di Le Castellet, ma domani vorranno certamente dire la loro. Bel recupero di Daniel Lloyd, 5° con la Honda del Brutal Fish Racing davanti al teammate Martin Ryba e a Michelle Halder. Chiudono la top-10 i fratelli Clairet, Teddy e Jimmy, e Pepe Oriola, nonostante lo spagnolo fosse finito nel fondo inizialmente per un contatto con Lloyd.

Tanti ritiri, KO dei Backman

Non è stata una bella giornata per i Bäckman: i due fratelli di Target Competition si sono ritirati nello stesso giro e picchiando contro le barriere, con Jessica tamponata da dietro e con Andreas che ha perso il controllo della sua Hyundai. Ritirato anche Mehdi Bennani che dice addio alla testa della classifica, così come le tre Peugeuot di JSB Competition affidare a Jean Laurent Navarro e ai Briché.

TCR Europe 2020 – Zolder, gara 1: classifica (in arrivo)

Copyright foto: TCR Europe