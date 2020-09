Formula Regional | Spielberg, Qualifiche: Petecof detta legge con Prema

Doppia pole position per Gianluca Petecof nelle qualifiche del Formula Regional European Championship a Spielberg. Il pilota brasiliano di Prema ha letteralmente dettato legge nelle due sessioni, precedendo prima Arthur Leclerc e poi Oliver Rasmussen.

Il resoconto della Q1: Petecof tiene a bada Leclerc

Grande prova da parte del carioca, attualmente capoclassifica del campionato, che ha dimostrato di avere le carte in regola per agguantare il titolo. Petecof ha ben controllato Leclerc in Q1, segnando un tempo di 1’25”711 nell’ultimo giro lanciato e battendo il monegasco – che ricordiamo essere attualmente al 2° posto nella generale – di oltre un decimo. Rasmussen si è accontentato invece della terza posizione, poi troviamo Patrik Pasma con KIC Motorsport (praticamente il più veloce oltre il trio Prema) e Pierre-Louis Chovet, ritornato dall’esperienza della Formula 3 a Monza, con Van Amersfoort Racing. Jamie Chadwick si piazza sesta nonostante i risultati poco brillanti di ieri, davanti a Konsta Lappalainen e ad Alessandro Famularo, finalmente al via della serie con VAR. Nico Gohler è 9°, con Emidio Pesce, Andrea Cola e Gillian Henrion a seguire.

Il resoconto della Q2: seconda pole di Petecof

Petecof è stato velocissimo anche nella Q2: 1’25”417 è il riferimento fatto registrare, oltre due decimi più veloce di Rasmussen che si è assicurato la prima fila. Leclerc stavolta deve accontentarsi della terza piazza, con Chovet che si è nettamente migliorato per portarsi alle spalle del fratello di Charles. Pasma è 5°, con dietro Famulato, Lappalainen, Gohler e Pesce. Problemi per la Chadwick che ha percorso pochissimi giri, così come per Henrion che è addirittura rimasto senza tempo.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Red Bull Ring, qualifiche: classifica Q1 e Q2

Copyright foto: ACI Sport