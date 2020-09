Formula Regional | Spielberg, Gara 1: centro perfetto per Petecof con Prema

Tutto molto semplice per Gianluca Petecof in Gara 1 del Formula Regional European Championship al Red Bull Ring. Il pilota brasiliano di Prema è partito senza problemi dalla pole position, guidando in solitaria la corsa fino alla bandiera a scacchi.

Il resoconto della gara: Petecof sempre al comando

Conferma la propria leadership in campionato Petecof, imprendibile sul circuito austriaco di Spielberg. Il carioca è sempre stato velocissimo, rifilando oltre 3” ad Arthur Leclerc che ha concluso in seconda posizione; il monegasco non ha mai cercato di pressare il compagno di squadra, evitando così inutili errori. Oliver Rasmussen si conferma invece in terza piazza, per un podio completamente targato Prema per la terza volta in questa stagione. Patrik Pasma si è accontentato invece del 4° posto con KIC Motorsport, mantenendo comunque meno di un secondo di distacco da Rasmussen che lo ha preceduto. Pierre-Louis Chovet si classifica 5° con Van Amersfoort Racing, mentre Nico Göhler ha dovuto sudare la sua sesta posizione nei confronti di Alessandro Famularo, che ha tentato più volte di sopravanzare il tedesco. Concludono la corsa Emidio Pesce e Andrea Cola.

Incidente fra la Chadwick e Lappalainen

Solo 12 vetture al via nel fine settimana austriaco, ma praticamente si sono viste solo nove monoposto: infatti, Gillian Henrion ha sofferto di diversi problemi sulla sua monoposto ed è sceso in pista dalla pit-lane solamente per qualche giro, mentre Jamie Chadwick ha completamente distrutto la propria vettura dopo aver centrato Konsta Lappalainen al primo giro.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Red Bull Ring, gara 1: classifica



