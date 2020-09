FIA F3 | Mugello, Qualifiche: Zendeli sale di nuovo in cattedra, Sargeant è 2°

Seconda pole position stagionale per Lirim Zendeli nelle qualifiche della Formula 3 al Mugello. Il pilota tedesco di Trident è risultato il più veloce nei minuti finali con un tempo di 1’35”328, battendo Logan Sargeant che si accontenta della seconda posizione.

Il resoconto delle qualifiche: Zendeli in pole, gioisce Sargeant

Prestazione perfetta per Zendeli, confermatosi sempre al vertice della sessione su un tracciato nuovo (quasi) per tutti e davvero impegnativo. Sargeant, in lotta per il titolo con Oscar Piastri, è riuscito a posizionarsi in prima fila, beccandosi solamente qualche centesimo di ritardo dalla vettura numero 10 di Trident. Ottima sorpresa da parte di Jake Hughes, velocissimo nel settore centrale ma 3° sul traguardo nel suo ultimo giro lanciato; il britannico di HWA Racelab è davanti all’altra Prema di Frederik Vesti, uno che conosce bene il Mugello avendoci corso lo scorso anno nel Formula Regional European Championship. Enzo Fittipaldi sfrutta le sue conoscenze della pista ed è 5° con HWA Racelab, seguono Sébastien Fernandez, Théo Pourchaire (entrambi con ART Grand Prix), David Beckmann (Trident), Dennis Hauger (Hitech GP, anche lui conosce il tracciato toscano dopo le stagioni nella Formula 4 tricolore) e Alex Smolyar (ART GP).

Deludono Piastri e Lawson, indietro gli italiani

Chi ha davvero deluso è Piastri: l’australiano, attualmente capoclassifica, non è riuscito ad andare oltre l’11° tempo, ma nemmeno Liam Lawson ha impressionato essendosi fermato al 13° posto. In difficoltà i piloti più esperti: Richard Verschoor e Alex Peroni sono rispettivamente 14° e 15°. In difficoltà gli italiani, con Matteo Nannini 16°, Federico Malvestiti 21° e Alessio Deledda addirittura ultimo. Assente Igor Fraga, ormai entrato in collisione con Charouz che si è dimostrata poco competitiva; il brasiliano, che ben conosce il Mugello, è stato sostituito da Mikhael Belov.

