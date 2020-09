CIR | Targa Florio 2020, disputato lo shakedown. La programmazione tv e web e gli altri dettagli

Da oggi parte la 104esima Targa Florio, quarta gara stagionale del Campionato Italiano Rally 2020 nonché appuntamento dal nobile blasone ricco di prestigio. Ma al di là dell’indiscutibile fascino de ‘a cursa, c’è una competizione che si sta infiammando per i titoli Tricolori, e che vede sempre in pole Giandomenico Basso ed Andrea Crugnola.

Targa Florio 2020, classifica dello shakedown

I due avversari principali per il CIR 2020 hanno dato ennesima prova di un duello sul filo di lana anche nello shakedown sulla Strada Provinciale 9 – Campofelice di Roccella/Collesano, 2,95 km disputati stamattina. Ma dominare la lista dei tempi è stato Alessandro Re, che sulla Volkswagen Polo GTI R5 stampa al settimo giro un ottimo 1:26.2, seguito dalla medesima vettura ma con a bordo Basso, che ottiene il secondo riscontro cronometrico (1:30.0 al quarto giro) alle spalle del giovane pilota affiancato dallo svizzero Marco Menchini. Terzo crono per Crugnola, che sulla Citroen C3 R5 ferma le lancette a tre decimi di distanza dal diretto rivale per il titolo.

Sono invece quattro i decimi di secondo che separano Tommaso Ciuffi – su Skoda Fabia R5 – dal podio, mentre il resto della top ten dello shakedown è completata da Stefano Albertini, Rudy Michelini (che però paga la sfortuna di una uscita di strada, che ha danneggiato tra l’altro la sua Polo R5 nel settore destro sia anteriore che posteriore, mettendo a rischio la partenza di domani), Giacomo Scattolon, Marco Pollara, Marco Signor ed Antonio Rusce a chiudere infine con il decimo tempo. Quattordicesimo crono per Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 Rally4, primo nella categoria delle Due Ruote Motrici, seguito da Danilo Campanaro sulla Ford Fiesta Rally4. Nel CIR Junior svetta invece l’attuale leader di categoria Andrea Mazzocchi, seguito da Emanuele Rosso.

Taccuino della Targa Florio 2020

Ricordiamo che la Targa Florio 2020 darà il via alla gara domani: qui tutti i dettagli del percorso con gli orari, mentre qui la programmazione tv e web, incluse le consuete dirette streaming di ACI Sport. Infine, a questo indirizzo trovate la guida agli iscritti con la lista completa.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport