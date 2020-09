Rallylegend, l’edizione 2020 assieme a Ford Italia. Altri grandi nomi al via: tornano Biasion e Cunico

Il Rallylegend 2020 ha tenuto duro in questi mesi di emergenza pandemica ed è riuscito alla fine a confermare sia l’evento di quest’anno, che il piazzamento nel calendario ad ottobre, come tradizione vuole in coda alla stagione.

Ford Italia e l’impegno al Rallylegend 2020

L’evento organizzato da Zeromille, REW Events in collaborazione con la Federazione Automotoristica Sammarinese ed il Comitato Olimpico Nazionale della Repubblica del Titano (più il patrocinio delle autorità della Serenissima) dovrà quest’anno coniugare la necessità di rispettare i protocolli sanitari con l’indole popolare di questo appuntamento, noto per mettere in contatto pubblico ed appassionati con i grandi nomi dei rally. E se negli ultimi mesi è uscita allo scoperto M-Sport, pronta per schierare le proprie Ford Fiesta WRC con equipaggi che verranno annunciati prossimamente, ora è ufficiale il fatto che la stessa Ford Italia scenderà in campo al fianco del Rallylegend, con una presenza del costruttore americano che va oltre la partecipazione del team che schiera le vetture nel Mondiale WRC.

Rallylegend 2020, al via Biasion, Cunico e Delecour

Nel frattempo, sono arrivati altri grandi nomi al via dell’edizione 2020, che coniuga omaggi e competizione. Ancora una volta ci sarà Miki Biasion con il suo partner, la maison svizzera d’alta orologeria Eberhard & Co. Una decina le partecipazioni del bicampione WRC al RallyLegend, a partire dalla quarta edizione del 2006 con al proprio fianco, sulla Lancia Delta Integrale 16V, il suo compagno di note e di trionfi iridati Tiziano Siviero. Quest’anno Biasion è atteso al debutto sulla Lancia Stratos, con la quale parteciperà nella categoria Legend Stars.

Confermato anche l’equipaggio formato dal pluricampione italiano Gianfranco Cunico e Luigi Pirollo, che tornano al Rallylegend dopo l’ultima apparizione avvenuta nel 2013, su una Ford Escort WRC. Franco e Gigi saliranno a bordo in questa stagione della Ford Sierra Cosworth 4×4, mentre sulla Alpine A110 R-GT fresca di omologazione da parte della FIA troveremo il transalpino vicecampione WRC 1993 (proprio con una Ford Cosworth) François Delecour, in competizione nella categoria valida per il WRC-RGT. Ricordiamo inoltre che tra gli iscritti all’evento ci sarà anche la leggenda Ken Block, reduce dalla partecipazione nel Projekt E del Mondiale Rallycross e che riprenderà la propria Escort Cosworth Cossie.

Sarà presentata anche una novità nella gamma Ford Performance

Infine, al Rallylegend 2020 sarà presentata in anteprima all’interno dello stand dedicato nel Village (che ora come ora è dato per aperto al pubblico, ma sicuramente con delle norme di sicurezza sanitaria a cui le persone dovranno attenersi) una novità nella gamma Ford Performance, i cui dettagli verranno prossimamente rivelati. Ricordiamo che l’evento di San Marino è stato anticipato al weekend dell’1-4 ottobre per non accavallarsi con il Rally Italia Sardegna dell’8-11 dello stesso mese.