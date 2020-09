Formula Regional | Spielberg 2020: anteprima e orari del weekend

Il Formula Regional European Championship continua il suo percorso stagionale rimanendo fuori dai confini italiani, pronto a scendere in pista questo weekend al Red Bull Ring. Gianluca Petecof mantiene salda la testa della classifica, ma attenzione ad Arthur Leclerc.

Formula Regional, Le Castellet 2020: programma ed orari

Venerdì 11 settembre

12.43 – Prove libere 1 (40 minuti)

17.18 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 12 settembre

09.20 – Qualifiche 1 e 2 (15’ / 15’)

13.30 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 13 settembre

10.30 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

16.55 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Le Castellet 2020: anteprima del weekend

Continuano ad essere solamente 12 le monoposto sulla griglia di partenza, capitanate come sempre dalle tre di Prema che guidano attualmente la classifica generale. Nell’ultimo round di Le Castellet, Petecof aveva conquistato la vittoria in Gara 2 confermando la sua leadership con 116 punti, ma la sorpresa è stata Leclerc che ha incassato ben due successi per alzare il bottino a 111 punti. Il monegasco risulta essere l’avversario principale del brasiliano, mentre Oliver Rasmussen ha davvero faticato per tutto il fine settimana francese e senza riuscire a salire sul podio. Non ci sono altri contendenti all’orizzonte, anche perché Jüri Vips ha lasciato baracca e burattini per trasferirsi in Formula 2 con DAMS, in sostituzione dell’infortunato Sean Gelael. Patrik Pasma è il primo alfiere non appartenente a Prema che segue nella graduatoria, 4° con 68 punti con KIC Motorsport. Pierre-Louis Chovet potrebbe regalare qualche colpo di scena, mentre Jamie Chadwick è attesa a dare molto di più rispetto a quanto mostrato fino ad ora con la quarta auto di Prema. Da segnalare l’approdo di Alessandro Famularo, che prende in mano la monoposto di Van Amersfoort Racing utilizzata da Facundo Regalia in Francia, e di Nico Göhler sull’auto di Vips.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Red Bull Ring 2020: entry list

Copyright foto: ACI Sport