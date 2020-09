F4 Italia | Spielberg 2020: anteprima e orari del weekend

L’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth si muove al di fuori dei confini nostrani per spostarsi questo weekend in Austria, più precisamente al Red Bull Ring. Sono ben 30 i piloti al via, tra cui ovviamente anche il capoclassifica Francesco Pizzi.

Formula 4 Italia, Spielberg 2020: programma ed orari

Venerdì 11 settembre

08.30 – Prove libere 1 (40 minuti)

13.31 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 12 settembre

08.30 – Qualifiche 1 e 2 (15’/15’ minuti)

12.30 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 13 settembre

10.30 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

15.05 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula 4 Italia, Spielberg 2020: anteprima del weekend

Dopo due round disputati e sei gare, Pizzi guida la classifica con ben 85 punti, due in più di Gabriele Minì che risulta essere suo primo inseguitore. I due giovani protagonisti italiani non hanno comunque brillato a Imola: l’alfiere di Van Amersfoort Racing ha colto solo un 2° posto in Gara 3, mentre il pilota di Prema non è andato mai oltre il 4° posto. Ad approfittarne sono stati altri: a cominciare da Jonny Edgar che è sempre salito sul podio nella sua prima presenza stagionale, segnando addirittura la vittoria in Gara 2; Filip Ugran ha piazzato un brillante successo nella prima manche ma compensando in negativo con un ritiro in Gara 3 per via di un contatto alla Tamburello; infine, Andrea Rosso ha dimostrato tutto il proprio talento andando a prendersi il gradino più alto del podio in una difficile terza corsa. Ugran e Rosso possono contare su un bottino di 78 e 70 punti rispettivamente, mentre Edgar è a quota 58 nonostante l’assenza di Misano. Dietro troviamo Dino Beganovic – in pole position in Gara 1 ma “sprecone” – e Jak Crawford, anche quest’ultimo con tre vuoti di Misano. Da segnalare il ritorno di Joshua Dürksen a Spielberg con Mücke: il paraguaiano lo scorso anno vince una gara a Vallelunga concludendo poi 8° in classifica.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Red Bull Ring: entry list



Copyright foto: ACI Sport