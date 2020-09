TCR Europe | Zolder 2020: anteprima e orari del weekend

A poche settimane dal primo appuntamento stagionale di Le Castellet, il TCR Europe scende di nuovo in pista a Zolder per il secondo round stagionale, in concomitanza con il FIA WTCR. Daniel Lloyd guida la classifica generale con un solo punto di vantaggio su Mehdi Bennani.

TCR Europe, Zolder 2020: programma ed orari

Venerdì 11 settembre

14.10 – Prove Libere 1 (30 minuti)

16.20 – Prove Libere 2 (30 minuti)

Sabato 12 settembre

11.10 – Qualifiche (Q1 20′ / Q2 10′)

15.30 – Gara 1 (14 giri / 35’)

Domenica 13 settembre

15.20 – Gara 2 (14 giri / 35’)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Zolder 2020: anteprima del weekend

Le due gare francesi che hanno aperto la stagione hanno visto come vincitori Lloyd e Mike Halder, ma è il britannico che si ritrova in testa. L’alfiere del Brutal Fish Racing Team è il favorito per il titolo e ha dimostrato di saper essere consistente con la sua Honda, ma ci sono diversi rivali che hanno comunque mantenuto la sua scia: a cominciare dall’esperto Bennani, dietro di lui in Gara 1 e con 68 punti all’attivo, contro i 69 dell’inglese. Sarà assente invece Néstor Girolami, 3° con 66 punti ma impegnato con il WTCR dove è pilota ufficiale di Honda. Spazio dunque ai vari Teddy e Jimmy Clairet con le loro Peugeot, oppure a John Filippi con la Hyundai di Target Competition o allo stesso Halder, che ricordiamo essere nell’europeo dopo il forfait lanciato all’ADAC TCR Germany. Sono sicuramente chiamati alla ribalta Andreas Bäckman e sua sorella Jessica con le altre Hyundai di Target, oltre a Mat’o Homola e Daniel Nagy che hanno ampiamente deluso le aspettative con gli esemplari di BRC Racing Team. Assente anche Tom Coronel, pure lui impegnato nel Mondiale.

TCR Europe 2020 – Zolder: entry list (in arrivo)

