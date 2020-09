IndyCar | Mid-Ohio 2020: anteprima e orari del weekend

Arriva a sorpresa una tappa aggiuntiva per la IndyCar Series: questo fine settimana correrà in Mid-Ohio due gare, che allungheranno la stagione 2020. Scott Dixon continua a tenere saldamente la testa della classifica, con Josef Newgarden primo inseguitore da lontano.

IndyCar, Mid-Ohio 2020: programma ed orari

Sabato 12 settembre

16.45 – Prove libere (75 minuti)

20.00 – Qualifiche 1 (G1 12’, G2 12’)

22.50 – Gara 1 (75 giri)

Domenica 12 settembre

16.15 – Qualifiche 2 (G1 12’, G2 12’)

19.00 – Gara 2 (75 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST).

IndyCar, Mid-Ohio 2020: anteprima del weekend

Si tratta di un’aggiunta importante quella di Mid-Ohio, inizialmente spostato, poi cancellato e infine riammesso. Ovviamente Dixon rimane il favorito per la vittoria di una delle due gare – o addirittura entrambe – avendo vinto praticamente ovunque (tranne in Iowa e la Indy 500). Il neozelandese di Chip Ganassi può contare su un solido bottino di 416 punti e, con cinque gare al termine, sembra ormai avere il titolo in tasca. Chi si aggrappa ancora alle speranze iridate è sicuramente Newgarden: il campione in carica occupa la seconda posizione con 320 punti ed è l’altro vincitore di Gateway. Lo statunitense del Team Penske non è andato troppo forte sui precedenti round sugli stradali, più ad appannaggio di un grande Patricio O’Ward che sta crescendo sempre più col proseguo dell’anno; il messicano ha già intascato due pole position ma non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Takuma Sato occupa la quarta posizione, poi troviamo Colton Herta, Simon Pagenaud e Graham Rahal. Difficile vedere al vertice Alexander Rossi, sebbene in Mid-Ohio abbia vinto nel 2018.

Copyright foto: Matt Fraver / IndyCar Series