DTM | Nurburgring 2020: anteprima e orari del weekend

Nessuna pausa per i protagonisti del DTM che, dopo aver vissuto un weekend bagnato ad Assen, ritornano in Germania per il primo dei doppi appuntamenti al Nürburgring. Nico Müller è ancora saldamente al vertice della classifica, inseguito dai soliti Robin Frijns e René Rast.

DTM, Nurburgring 2020: programma ed orari

Venerdì 11 settembre

13.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

16.30 – Prove libere 2 (45 minuti)

Sabato 12 settembre

10.35 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.30 – Gara 1 (55 minuti)

Domenica 13 settembre

10.45 – Qualifiche 2 (20 minuti)

13.30 – Gara 2 (55 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche in diretta su YouTube, mentre la gara sul sito ufficiale (non visibile però in Italia).

DTM, Nurburgring 2020: anteprima del weekend

Nei Paesi Bassi, le vittorie nono sono andate a Müller o a Rast: infatti, Frijns e Sheldon van der Linde hanno conquistato il loro primo successo nel campionato turismo tedesco. Parlando del nederlandese, ha finalmente concretizzato la partenza in prima fila battendo un Loïc Duval davvero in forma, alla fine beffato ma sul podio in seconda posizione. Comunque, Müller è ancora in vetta con due terzi posti ad Assen e un bottino salito a 164 punti, contro i 138 punti di Frijns e i 120 di Rast che non è mai riuscito ad andare oltre il 5° posto. Molto più distaccati gli altri piloti, con Duval fermo a quota 71 e Timo Glock – primo dei piloti BMW – a 62. Van der Linde ha regalato il secondo trionfo al Marchio bavarese in una stagionale completamente dominata da Audi e ora occupa il 6° posto con 60 punti. C’è anche da segnalare il primo punto conquistato da Robert Kubica, che continua però a lamentare diversi problemi sulla BMW di ART Grand Prix.

Il Nürburgring si presenta come un’altra pista a favore di Audi e BMW può solo sperare in condizioni bagnate per poter puntare al podio più alto. Questo fine settimana si correrà sulla versione Grand Prix del circuito tedesco, mentre nel prossimo con quella Sprint.

Copyright foto: DTM