WEC | Peugeot sceglie il regolamento Hypercar, la conferma alla 24 Ore di Le Mans

Peugeot è pronta a tornare nel FIA World Endurance Championship nel 2022 e lo farà con una Le Mans Hypercar: sono queste le voci che arrivano dalla Francia, con il costruttore del Leone che confermerà il proprio programma alla prossima 24 Ore, in programma fra due settimane.

Peugeot ritorna sui propri passi: in arrivo una Hypercar nel 2022?

Carlos Tavares, presidente di PSA e confermato come starter onorario dell’edizione 2020 della maratona francese, giocherà un ruolo da protagonista sull’annuncio di Peugeot. A discapito di alcune voci che la volevano pronta ad adottare il regolamento più economico delle LMDh, il Leone è pronto invece a seguire le regole LMH. La decisione si basa sulla probabile conferma di TOTAL come partner tecnico, che aveva già collaborato in precedenza nell’epoca 2007-2011 con le 908 LMP1. La compagnia petrolifera ha desiderio di evidenziare la propria tecnologia delle batterie elettriche, in un campo come quello della mobilità alternativa che li vede coinvolti anche nel progetto H24 ad idrogeno assieme ad ACO. Da capire invece chi darà supporto sui telai: con l’uscita di Rebellion e di Oreca, Ligier sembra essere il candidato migliore ma non c’è ancora stata nessuna conferma per una voce che circola già da inizio anno.

L’annuncio del programma tra due settimane

Il programma di Peugeot verrà annunciato quindi tra due settimane a Le Mans: l’idea è quella di entrare a inizio 2022 oppure a stagione già iniziata con una LMH. I francesi diventerebbero quindi il secondo grande costruttore nel Mondiale dopo Toyota, e affiancherà Glickenhaus e ByKolles che stanno – almeno così come hanno dichiarato – ultimando i preparativi per correre nel 2021.

