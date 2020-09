WEC | Montoya sostituisce Derani in DragonSpeed alla 24 Ore di Le Mans

Juan Pablo Montoya è pronto a correre la sua seconda 24 Ore di Le Mans fra poche settimane. L’ex pilota di Formula 1, campione in carica dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, sostituirà Pipo Derani sul prototipo di DragonSpeed.

Montoya correrà alla 24 Ore di Le Mans con DragonSpeed

Manca davvero poco alla maratona francese, che andrà in scena quest’anno nell’eccezionale data del 19-20 settembre a causa della pandemia di Coronavirus, e la chiamata di Montoya da parte della squadra statunitense arriva praticamente all’ultimo. Il colombiano sarà in equipaggio con Memo Rojas e Timothé Buret nell’Oreca 07 Gibson #21 iscritta alla classe LMP2, ma sembra che manchi ancora l’approvazione di ACO che dovrebbe arrivare comunque senza troppi problemi. Comunque, Montoya aveva debuttato a Le Mans nel 2018 quando, in quell’occasione, corse con una Ligier JS P217 Gibson di United Autosports che giunse poi terza nella classe LMP2. Da anni il 44enne ha parlato del suo desiderio di vincere la celebre corsa transalpina e questo si tratta anche dell’ultimo anno che il Team Penske correrà nell’IMSA, con il programma con Acura che andrà verso la sua conclusione.

Derani rinuncia all’edizione 2020, possibile ritorno nel 2021

Con Montoya che si trova già in Europa da diverso tempo, nel frattempo Derani ha scelto di non prendere parte alla gara e ha augurato il meglio a DragonSpeed secondo quanto dichiarato a Sportscar365: «Le circostanze non erano delle migliori per essere a Le Mans quest’anno e, alla fine, è convenuto non correre assieme. Auguro al team il meglio per Le Mans e non vedo l’ora di tornare a correrla nel 2021».

Copyright foto: Michael L. Levitt / LAT Images