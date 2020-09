smart EQ fortwo e-cup | Cambia il calendario 2020: Binetto sostituisce Adria

Cambio di calendario per il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport, che vede protagoniste le smart EQ fortwo e-cup. Il terzo appuntamento della stagione 2020, sarà quello di Binetto, mentre Adria esce ufficialmente dalla lista.

Binetto entra, Adria esce: ecco il nuovo calendario

La smart EQ fortwo e-cup approderà il prossimo 26 e 27 settembre per la prima volta sul tracciato di Binetto, che ospiterà così la terza tappa del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. L’appuntamento sullo storico tracciato barese sostituisce quello finale di Adria, spostando quindi il gran finale della stagione 2020 sulla pista di Misano, nel weekend del 14 e 15 novembre. Rimane su sei tappe la stagione 2020: archiviato l’appuntamento di Magione il circus più elettrizzato del motorsport tricolore si preparara a cinque nuovi elettrizzanti weekend di gara:

12-13 settembre: Vallelunga

26-27 settembre: Binetto

10-11 ottobre: Pergusa

24-25 ottobre: Varano

14-15 novembre: Misano

Come si è concluso il primo appuntamento di Magione

Alla fine di luglio era finalmente scattato il campionato sul tracciato di Magione. A vincere la prima tappa è stato Francesco Savoia con CityCar Bari: il forte duo pugliese ha mantenuto fede alle aspettative e, dopo la seconda posizione in qualifica, alle spalle di una Special Car decisamente in forma con Riccardo Azzoli, ha fieramente resistito agli attacchi che nel finale di gara ha provato a sferrare la Merbag di Fulvio Ferri. La E-Gino di Gianluca Carboni ha completato il podio. Purtroppo non ha avuto luogo Gara 2, per una problematica tecnica non risolvibile con le tempistiche previste dall’attività in pista.

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup