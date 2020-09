CIR | Targa Florio 2020, anteprima ed orari

Quarto appuntamento con il Campionato Italiano Rally dopo le doppia gara del Roma Capitale ed il Ciocco: si scende ora in Sicilia con l’iconica Targa Florio, appuntamento giunto alla sua 104esima edizione, alle prese anch’esso con alcune novità dettate dall’urgenza dei tempi che stiamo vivendo.

Un progetto di rilancio per la Targa Florio?

Una competizioni tra le più longeve nel mondo del motorsport (solo la 500 Miglia di Indianapolis si avvicina alla sua età, con 103 anni raggiunti quest’anno), ed il cui futuro è sembrato ultimamente a rischio per via delle voci di una presunta delocalizzazione dell’evento. ACI ha rassicurato invece sul mantenimento del proprio impegno nei confronti della cursa, sia nella versione moderna che quella Classica, con la volontà di legare ad esso un progetto di ampio respiro che vada al di là della contingenza anno per anno, smentendo le indiscrezioni sullo spostamento altrove della Targa.

Targa Florio 2020, i dettagli del programma

La gara delle Madonie, valida anche per il CIR Junior, la Coppa Rally di Zona (Ottava), il CIR Autostoriche ed il Trofeo Regionale di Zona (più i trofei monomarca come il Suzuki Rally Cup e quelli Peugeot Competition) non subirà grosse modifiche nel percorso, pur in un ottica di ridimensionamento visto il momento di perenne crisi sanitaria che stiamo vivendo tutti.

Così dai 145 km cronometrati dello scorso anno si scende a 90, su 334,47 km compresi i trasferimento. In tutto tre prove speciali nella zona nord ovest dell’isola, da ripetere ciascuna tre volte (due nel programma della Coppa di Zona), con le conferme delle classiche Tribune (da Floriopoli a Cerdia, che è stata accorciata di 210 metri dalla partenza), Targa (che riprende da Cerda in direzione Caltavulturo e avrà 1,02 km in meno dallo start e 2,1 dal traguardo) e Scillato-Polizzi, la più lunga del programma sebbene abbia dovuto rinunciare a 1,27 km. Salta la prova spettacolo di Collesano per ovvi motivi (ovvero evitare assembramenti pericolosi), mentre l’intera gara, come tutte quelle che stiamo vivendo di questi tempi, sarà a porte chiuse, senza quindi la presenza ammessa del pubblico nelle aree di partenza, di assistenza e lungo le PS, dove non sono previste aree per gli spettatori.

La partenza avverrà dalla Contrada Pistavecchia di Campofelice di Roccella, in particolare dal MareLuna Village che sarà anche sede di premiazione e che ospiterà anche il parco assistenza; giovedì 10 le ricognizioni autorizzate, mentre venerdì 11 si svolgerà lo shakedown da 2,95 km nella zona della Strada Provinciale 9 – Campofelice di Roccella/Collesano, dalle 10:00 alle 13:30. Sabato 12 alle ore 09:00 partirà invece il rally.

Targa Florio 2020, percorso ed orari

-Sabato 12 Settembre

9:23 – SS1 Tribune 1, 6,15 km

9:45 – SS2 Targa 1, 10,15 km

10:15 – SS3 Scillato – Polizzi 1, 13,70

Service A Targa Florio Village

13:08 – SS4 Tribune 2, 6,15 km

13:30 – SS5 Targa 2, 10,15 km

14:00 – SS6 Scillato – Polizzi 2, 13,70 km

Service B Targa Florio Village

16:53 – SS7 Tribune 3, 6,15 km

17:15 – SS8 Targa 3, 10,15 km

17:45 – SS9 Scillato – Polizzi 3, 13,70 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport