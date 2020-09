Formula Renault Eurocup | Dominio incontrastato di Martins e ART Grand Prix al Nurburgring

Davvero imprendibile Victor Martins nel terzo appuntamento della Formula Renault Eurocup al Nürburgring. L’alfiere di ART Grand Prix conquista le sue due prime vittorie stagionali, incassando anche le relative pole position e giri veloci oltre alla testa della classifica.

Il resoconto di Gara 1: Martins perfetto

Un ritorno trionfale per la squadra francese, assente da ben 17 anni dal campionato, che riesce a tornare al successo in Gara 1 grazie alla strabiliante performance messa in scena da Martins. Il giovane transalpino, scattato davanti a tutti, ha distanziato fin da subito Lorenzo Colombo, mantenendo un gap di un secondo nelle prime fasi per poi aumentarlo pian piano sempre più. Il 19enne originario di Varennes-Jarcy ha quindi messo la parola fine al digiuno del proprio team, che aveva ottenuto in precedenza un solo 1° posto con Simon Pagenaud ad Assen nel lontano 2003. Ottimo comunque il nostro Colombo, alla fine solido in seconda posizione con Bhaitech davanti a un David Vidales (JD Motorsport) scattato dalla terza fila e bravo a battere Grégoire Saucy (ART Grand Prix). William Alatalo è 5° con JD Motorsport, seguito da Caio Collet (R-Ace GP), Franco Colapinto (MP Motorsport), Petr Ptacek (R-Ace GP), Amaury Cordeel (FA Racing by Manor) e Paul Aron (ART Grand Prix).

Il resoconto di Gara 2: tripletta per ART Grand Prix

Martins si è ripetuto in Gara 2, in una corsa interamente dominata da ART Grand Prix che ha piazzato tutti i propri piloti sul podio. Se il francese ha tranquillamente guidato la manche costruendo addirittura un distacco di oltre nove secondi, Aron e Saucy hanno occupato il 2° e il 3° posto; lo svizzero ha dovuto faticare un po’ di più rispetto ai compagni di squadra, con Collet che ha tentato di pressarlo ma senza trovare lo spazio necessario per il sorpasso. Anche Colombo si era unito alla lotta, ma l’italiano alla fine ha concluso in quinta piazza. Colapinto e Hadrien David si classificano al 6° e al 7° posto con MP Motorsport, mentre chiudono la top-10 Vidales, Alex Quinn (Arden) e Cordeel.

Copyright foto: Alexandre Guillaumot / DPPI