FIA F3 | Monza, Gara 2: vittoria di Hughes, clamoroso KO di Prema

Una Gara 2 ricca di colpi di scena e di ritiri importanti quella della Formula 3 vista stamane a Monza. Jake Hughes conquista il secondo successo stagionale con HWA Racelab, mentre Oscar Piastri, Frederik Vesti e Logan Sargeant hanno alzato bandiera bianca per quello che si tratta di un KO clamoroso da parte di Prema.

Il resoconto della gara: Hughes sale in cattedra

Davvero combattuta la manche di oggi per i piloti della terza formula, con diversi scambi di posizione e contatti che hanno inciso sulla classifica finale; prima su tutti la tamponata gratuita da parte di Clement Novalak su Piastri – con il britannico già protagonista ieri con Sargeant – che ha costretto l’australiano ad abbandonare la monoposto a bordo pista. Sembrava uno zero importante sulla propria casella di marcia, ma anche Sargeant non ha portato a casa nulla dopo aver forato per una toccata ricevuta da Vesti in entrata all’Ascari. Chi ha potuto godere di questo vantaggio sono stati Liam Lawson e Théo Pourchaire, rispettivamente 2° e 3° dietro al vincitore Hughes; il neozelandese e il francese hanno ora 135 e 134 punti, contro i 160 di Piastri e i 152 di Sargeant con il solo appuntamento del Mugello mancante. Peccato anche per David Beckmann che ha collezionato il primo ritiro stagionale quando poteva raccogliere il 16° risultato a punti consecutivo.

Smolyar in rimonta, Zendeli in top-5

Tante le rimonte dal fondo: a partire da Alex Smolyar partito 20° e arrivato 4°; Alex Peroni e Pierre-Louis Chovet, rispettivamente 6° e 7° dietro a Lirim Zendeli ma scattati dalla 17esima e dalla 18essima casella sulla griglia; infine, incredibile il recupero di Olli Caldwell che era addirittura 29°, 9° preceduto da Roman Staněk e davanti a Richard Verschoor.

Pos Name Team Time 1 Jake Hughes HWA Racelab 37m52.033s 2 Liam Lawson Hitech GP +1.841s 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix +4.252s 4 Alexander Smolyar ART Grand Prix +4.661s 5 Lirim Zendeli Trident +5.400s 6 Alex Peroni Campos Racing +8.459s 7 Pierre-Louis Chovet Hitech GP +8.660s 8 Roman Stanek Charouz Racing System +12.123s 9 Olli Caldwell Trident +13.783s 10 Richard Verschoor MP Motorsport +15.117s 11 Bent Viscaal MP Motorsport +15.856s 12 Sebastian Fernandez ART Grand Prix +16.347s 13 Sophia Floersch Campos Racing +23.261s 14 Mikhael Belov Charouz Racing System +23.660s 15 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +24.101s 16 Dennis Hauger Hitech GP +25.176s 17 Cameron Das Carlin +32.409s 18 Igor Fraga Charouz Racing System +1m18.518s 19 Calan Williams Jenzer Motorsport +1m22.626s 20 Enzo Fittipaldi HWA Racelab +1m25.853s 21 Matteo Nannini Jenzer Motorsport +1 lap 22 Jack Doohan HWA Racelab +1 lap 23 Alessio Deledda Campos Racing +1 lap Ret Frederik Vesti Prema Ret Logan Sargeant Prema Ret Clement Novalak Carlin Ret David Schumacher Carlin Ret Oscar Piastri Prema Ret David Beckmann Trident Ret Lukas Dunner MP Motorsport

