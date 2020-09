IMSA | 6 Ore di Road Atlanta, Qualifiche: Acura e Team Penske di nuovo in pole con Castroneves

Seconda pole position stagionale per il Team Penske nel sesto appuntamento (il quinto per le DPi) dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Helio Castroneves porta ancora davanti a tutti l’Acura a Road Atlanta, precedendo Felipe Nasr e la sua Cadillac. Porsche s’impone tra le GTLM.

Il resoconto delle qualifiche: DPi e LMP2

Una battaglia sul filo dei centesimi quella vista oggi: Castroneves ha infatti segnato un tempo di 1’08”674, con Nasr e Action Express Racing che sono stati battuti per soli 0”056. Dane Cameron posiziona in terza piazza l’altra Acura del Team Penske, mentre le due Mazda sono quarta (con Tristan Nunez) e quinta (con Harry Tincknell) ma con oltre due decimi di ritardo. Performance davvero ottime dunque per i due prototipi di Roger sul giro secco, ma bisognerà vedere domani se sulla distanza sapranno dire la loro rispetto alle più favorite Cadillac. A proposito delle vetture di Detroit: nonostante la prestazione ottima di Nasr, le restanti sono tutte nel fondo: Sébastien Bourdais, Renger van der Zande e Matheus Leist occupano infatti le ultime file. Solo due le LMP2 viste in pista in pista, con PR1 Mathiasen Motorsports davanti a Era Motorsports.

Il resoconto delle qualifiche: GTLM e GTD

Lotta appassionante tra Porsche e Corvette in GTLM, dove a prendersi la prima posizione è Nick Tandy con la 911 RSR-19 grazie a un tempo di 1’16”167. Chevrolet si accontenta del 2° e del 3° posto con Antonio Gracia e Tommy Milner ma rispettivamente con 0”014 e 0”045 di distacco, lasciando quindi la seconda Porsche di Laurens Vanthoor in quarta piazza con 0”078. BMW occupa il fondo, con Connor De Philippi più in palla del compagno Jesse Krohn. Tra le GTD, seconda pole position stagionale per Frankie Montecalvo con la Lexus RC F GT3 di AIM Vasser Sullivan, davanti alla Lamborghini Huracán GT3 Evo del Paul Miller Racing guidata da Madison Snow; l’equipaggio della vettura italiana ha vinto la 24 Ore di Daytona e potrebbe dire la sua su una gara da sei ore. Terza posizione per la Porsche 911 GT3 R di Wright Motorsport con Jan Heylen, mentre la Lexus #14 con Jack Hawkswort al comando della classifica è solamente decima, ma in pista in questa sessione con Michael de Quesada.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – TireRack.com Grand Prix at Michelin Raceway Road Atlanta, qualifiche: classifica



