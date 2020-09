FIA F3 | Monza, Qualifiche: Pourchaire conquista la pole position nel caos

Prima pole position stagionale per Théo Pourchaire in Formula 3, davanti a tutti nelle qualifiche di Monza con la sua ART Grand Prix. Il francese ha sfruttato bene il caos creatosi negli ultimi minuti, segnando il suo giro lanciato libero dal traffico.

Il resoconto delle qualifiche: Pourchaire segna la prima pole

Come da tradizione in questi ultimi anni, i momenti decisivi per le qualifiche sono stati gli ultimi minuti: tutti i piloti sono scesi in pista nello stesso momento, rallentando vistosamente nel rettifilo opposto a quello principale – e probabilmente fioccheranno delle penalità. Essendo uscito tra i primi, Pourchaire ha potuto evitare il disordine creatosi, potendo così segnare il proprio riferimento senza alcun ostacolo davanti. Il transalpino si prende così la prima posizione, precedendo Lirim Zendeli di quasi 0”4. Alex Smolyar è 3° e l’ultimo ad essersi effettivamente migliorato, poi a seguire troviamo Liam Lawson, David Beckmann – che aveva in mano la pole provvisoria nella prima metà della sessione –, Frederik Vesti, Matteo Nannini (ottimo in settima posizione sul circuito di casa), Jake Hughes, Calan Williams e Logan Sargeant a completare la top-10; un risultato deludente per il capoclassifica di Prema, che può comunque vantare un Oscar Piastri alle spalle in 12esima posizione.

Nel fondo Schumacher, in difficoltà Verschoor

Come detto, l’assembramento ha creato qualche risultato davvero insospettabile: come quello di David Schumacher, il più veloce stamane nelle prove libere ma addirittura ultimo sulla griglia di partenza; oppure Richard Verschoor, ampiamente in difficoltà e da terzultimo passato al 17° posto nonostante tutto. Da segnalare l’uscita alla Parabolica senza conseguenze di Dennis Hauger e la bandiera rossa intervenuta a 9 minuti dalla conclusione per una ventola refrigerante persa da Lawson dopo la Prima Variante.

