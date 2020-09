WEC | ByKolles svela la nuova livrea per la 24 Ore di Le Mans

ByKolles si sta preparando al meglio per la 24 Ore di Le Mans di quest’anno e, dopo essere tornata nel FIA World Endurance Championship nell’ultimo appuntamento di Spa-Francorchamps, ha presentato la nuova livrea per la sua ENSO CLM P1/01.

Nuovo design per la LMP1 di ByKolles

La squadra austriaca si rinnova nelle proprie vesti, presentando la solita colorazione grigio-giallo ma in un design completamente nuovo e più dinamico. Si tratta sempre di un progetto di Mark Antar Design, che aveva già collaborato in passato per il look precedente della LMP1 non ibrida, in accordo con il direttore delle operazioni Boris Bermes. «Mark ha reso la nostra livrea migliore e più raffinata, assieme a straordinarie immagini 3D per mostrare tutto il design. I colori rimangono inconfondibilmente di ByKolles, mentre la grafica principale sui lati e sul muso anteriore prendono l’influenza dal nuovo luogo per rafforzare un’immagine forte del marchio, adatto a competere nella leggendaria 24 Ore di Le Mans» ha specificato Bermes. Infatti, oltre alla veste grafica dell’auto, ByKolles ha cambiato completamente il logo: più stilizzato e moderno, segno che quella loro non è solo una comparsata fortuita – erano iscritti come riserve, ma poi promossi per alcune defezioni a causa del Coronavirus – ma un vero e proprio impegno in vista della loro Hypercar, di cui al momento si sono visti solo i bozzetti.

Alla ricerca di maggiore affidabilità

Tom Dillmann e Oliver Webb sono stati confermati sul prototipo, affiancati quest’anno da Bruno Spengler che, libero dagli impegni ufficiali di BMW, potrà debuttare nella maratona francese. In Belgio, la LMP1 aveva mostrato un buon ritmo nelle prime fasi di gara prima di affrontare i soliti problemi di affidabilità.

Copyright foto: ByKolles