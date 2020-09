ERC | Le Azzorre sostituite dal Rally Fafe Montelongo, che entra nel calendario europeo 2020

Con il forfait del Rally delle Isole Azzorre il calendario del Campionato Europeo ERC 2020 si era ritrovato improvvisamente con cinque eventi totali, di cui tre da disputare (il prossimo in programma sarebbe stato Cipro, previsto il 16-18 ottobre). Al tempo stesso, vi avevamo parlato di un possibile nuovo ingresso, sempre portoghese, vale a dire il Rally Fafe Montelongo.

Il Rally Fafe Montelongo sarà a porte chiuse

E così sarà: l’appuntamento su asfalto rimpiazzerà ufficialmente l’Azores Rallye ed è stato fissato per il weekend dal 2 al 4 ottobre. Al momento non sono stati diffusi i dettagli sul programma ed il percorso della gara, che tapperà un bel buco tra il precedente Rally Liepāja e il round di Cipro. «Non ci siamo mai arresi nel cercare una soluzione», ha dichiarato il vicesindaco di Fafe, nel nord del Portogallo (a 15 km dalla città di Guimarães), Parcídio Summavielle. «Sarà molto importante per noi che ci venga dato aiuto, viste le circostanze stiamo facendo esperienza. È essenziale che non ci siano assembramenti di pubblico e saremo molto severi nel rispetto delle regole della Direzione generale della sanità. Abbiamo bisogno dell’aiuto del pubblico affinché tutto vada bene, non vogliamo essere un cattivo esempio. Io stesso andrò sulle PS prima dei piloti e se vedo qualcosa che non va non ci saranno problemi ad annullarle», avvisa il vicesindaco, anticipando il fatto che sarà un evento a porte chiuse.

Le trattative per l’ingresso del Fafe Montelongo nell’ERC 2020

Il Rally Fafe Montelongo aggiungerà quindi la validità dell’ERC assieme a quelle per il il Campeonato Portugal de Ralis Clássicos e Campeonato Norte Ralis, ed avrà la sua base nella struttura del Pavilhão Multiusos, mentre il parco assistenza sarà situato nel Parque da Cidade. «Dopo l’annuncio del ritorno della Formula 1 in Portogallo, questo è un altro grande momento che mi rende davvero felice e, allo stesso tempo, orgoglioso dello spirito che noi portoghesi mettiamo in tutto ciò in cui crediamo», ha dichiarato Ni Amorim, presidente della Federazione Motorsportiva nazionale, la Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. «Questo risultato è quello del lavoro svolto nell’ultimo anno. Con la cancellazione dell’Azores Rallye 2020 diventa ancora più importante per noi avere questo evento e il Portogallo nel FIA ERC». Come svela invece il membro del club organizzatore Demoporto Carlos Cruz, già lo scorso anno la gara portoghese stava per avere la sua chance nel campionato europeo.

Un lavoro, quello per entrare nella serie continentale, che avuto una bella accelerata dopo il forfait delle Azzorre, con le trattative tra organizzatori e il promoter dell’ERC Eurosport Events che nel giro di poco tempo sono giunte ad una felice conclusione per il Fafe Montelongo. «Siamo lieti dell’interesse e dell’entusiasmo che gli organizzatori del Rally Fafe Montelongo hanno mostrato con la possibilità di entrare a far parte del FIA European Rally Championship per la prima volta», ha spiegato il coordinatore dell’ERC Jean-Baptiste Ley. «Il team di Demoporto e FPAK, la federazione portoghese, hanno lavorato duramente per sistemare ogni cosa, inclusi i protocolli anti COVID-19, in modo da soddisfare le specifiche richieste di Eurosport Events e FIA. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con questo collaboratore così attivo per regalare al rally ciò che si merita con l’ERC. L’accordo è annuale, ma le parti restano aperte ad espanderlo negli anni a venire».

ERC 2020, il nuovo calendario

Round 1: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 2: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 14-16 agosto

Round 3: Rally Fafe Montelongo (asfalto), 2-4 ottobre

Round 4: Cyprus Rally (terra), 16-18 ottobre

Round 5: Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

Round 6: Rally Islas Canarias (asfalto), 26-28 novembre

Crediti Immagine di Copertina: Pagina Ufficiale Facebook Rally Fafe Montelongo