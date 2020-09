WRC | Rally Italia Sardegna 2020, il nuovo percorso nel dettaglio con gli orari

Il Rally Italia Sardegna 2020 ha avuto una sorte un po’ tormentata nel calendario di quest’anno, ma se non altro l’impegno di tutti – dalla FIA al WRC Promoter, dagli organizzatori sino alla Regione – ha fatto sì che l’evento non seguisse la stessa disgraziata sorte degli altri otto round del 2020 cancellati e rinviati eventualmente al 2021 (quelli che che saranno previsti, ovviamente).

Come sarà il Rally Italia Sardegna 2020

La tappa italiana del WRC si farà quindi, dopo una serie di spostamenti di là e di qua nel calendario, e si disputerà l’8-11 ottobre, tornando così nella stagione autunnale (l’ultima volta è stata nel 2012, ed è la prima volta che avviene da quando il Rally Italia Sardegna ha spostato il suo fulcro nella costa ovest dell’isola). Fino ad oggi erano trapelate delle informazioni di massima sull’evento con base ad Alghero, senza i dettagli delle PS, dei chilometraggi e degli orari: adesso è stato diffuso tutto il programma di gara, che avrà 18 prove speciali (non 19 come inizialmente vi avevamo detto) per un totale di 264,26 km cronometrati, quindi al di sotto dei soliti 300, e 967,49 km se consideriamo anche i trasferimenti.

Un percorso ridotto seguendo le nuove linee procedurali della FIA in tempi di Covid, virus che tra l’altro abbiamo visto come stia esercitando ultimamente la sua presa in Sardegna (nella provincia di Sassari c’è stato pure un lieve rialzo dei ricoverati in terapia intensiva negli ultimi giorni). Confermato il forfait di Olbia, da cui sarebbe dovuto partire l’evento con una superspeciale serale, progetto poco fattibile visti i rischi assembramenti nei tratti cittadini ed il fatto che farà buio presto: la cittadina gallurese, già sede di gara prima di Alghero, era apparsa nel programma l’ultima volta nel 2017.

Rally Italia Sardegna 2020, il nuovo percorso

Si parte quindi giovedì 8 con il consueto shakedown di Olmedo, inserito però in tarda mattinata, mentre il giorno dopo si parte di buon mattino (pochi minuti prima delle otto) con la novità della Tempio Pausania da 12,04 km, prima prova speciale la cui ripetizione si alternerà con i due giri della Erula-Tula. La giornata di venerdì 9 si chiude nel pomeriggio con la Sedini-Castelsardo e la Tergu Osilo, in tempo per chiudere entro le sei di sera ed evitare l’oscurità. Sabato 10 la giornata più lunga con i suoi 101 km da affrontare lungo altre sei prove speciali, con alcuni classici come l’iconico Monte Lerno, prova più lunga del Rally Italia Sardegna 2020, la Coiluna-Loelle e le ripetizioni della Sedini e Tergu del giorno prima. Chiusura domenica all’insegna della tradizione, con Monte Baranta, Cala Flumini e la Sassari-Argentiera sulla costa, che nel suo secondo giro è come sempre valida come Power Stage finale, visibile entrambe le volte in diretta tv, come la Coiluna-Loelle 2. Un percorso quindi non rivoluzionato ma limato ed aggiustato, soprattutto per far sì che le tappe potessero anticipare la mattina e non chiudere troppo tardi la sera.

-Giovedì 8 Ottobre

12:01 – Shakedown (Olmedo) 3,96 km

-Venerdì 9 Ottobre

07:51 – SS 1 Tempio Pausania 1, 12,04 km

08:45 – SS 2 Erula – Tula 1, 21,78 km

10:41 – SS 3 Tempio Pausania 2, 12,04 km

11:35 – SS 4 Erula – Tula 2, 21,78 km

14:09 – Service A (Alghero)

16:16 – SS 5 Sedini – Castelsardo 1, 14,72 km

17:01 – SS 6 Tergu – Osilo 1 12,83 km

18:18 – Service B (Alghero)

-Sabato 10 Ottobre

05:20 – Service C (Alghero)

07:43 – SS 7 Monte Lerno 1, 22,05 km

08:38 – SS 8 Coiluna – Loelle 1, 15,00 km

10:13 – SS 9 Monte Lerno 2, 22,05 km

11:08 – SS 10 Coiluna – Loelle 2, 15,00 km

14:02 – Service D (Alghero)

16:09 – SS 11 Sedini – Castelsardo 2, 14,72 km

16:54 – SS 12 Tergu – Osilo 2 12.83 km

18:11 – Service E (Alghero)

-Domenica 11 Ottobre

07:00 – Service F (Alghero)

07:41 – SS 13 Monte Baranta 1, 12,76 km

08:33 – SS 14 Cala Flumini 1, 14,06 km

09:08 – SS 15 Sassari – Argentiera 1, 6,89 km

10:14 – SS 16 Monte Baranta 2, 12,76 km

11:06 – SS 17 Cala Flumini 2, 14,06 km

12:18 – SS 18 Sassari – Argentiera 2 [Power Stage], 6,89 km

13:25 – Service G (Alghero)