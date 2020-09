IMSA | 6 Ore di Road Atlanta 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo l’appuntamento in Virginia disputatosi due settimane fa riservato alle sole GTLM e GTD, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ritorna in pista con tutte le classi questo weekend a Road Atlanta con una gara da sei ore.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Road Atlanta: programma ed orari

Venerdì 4 settembre

16.00 – Prove libere 1 (60 minuti)

20.25 – Prove libere 2 (75 minuti)

Sabato 5 settembre

00.35 – Qualifiche (15’/15’/15’)

17.35 – Gara (360 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Road Atlanta: anteprima del weekend

Ryan Briscoe e Renger van der Zande mantengono la testa della classifica tra i prototipi DPi con la loro Cadillac di Wayne Taylor Racing. I due possono contare su un bottino di 124 punti sebbene a Road America potevano cogliere la vittoria in un finale pazzo per via della pioggia; chi ne aveva tratto beneficio è stato il Team Penske con i soli Helio Castroneves e Ricky Taylor, comunque in sesta posizione nella generale e con 105 punti. João Barbosa e Sébastien Bourdais sono i primi inseguitori con JDC-Miller MotorSports a quota 118, poi troviamo la Mazda di Oliver Jarvis e Tristan Nunez. Pipo Derani è 4° con la vettura di Action Express Racing con 115 punti, poi c’è l’altra Mazda di Jonathan Bomarito-Harry Tincknell con 112. Su una pista sinuosa come Road Atlanta potrebbe essere di nuovo l’occasione per le Cadillac d’imporsi vista la loro affidabilità sulla lunga durata.

Al VIR, Corvette aveva incredibilmente vinto una gara inizialmente non sua con Antonio Garcia e Jordan Taylor, incasellando il quarto successo consecutivo per il marchio. Porsche e BMW si erano mostrate molto più veloci ma, tra alcuni passi falsi e problemi, si sono ritrovare ad accontentarsi dei gradini restanti del podio. Difficile per Chevrolet ripetersi nella sei ore, anche perché le sue avversarie hanno dimostrato di avere maggiori performance – almeno a Daytona a gennaio.

Sono 12 gli iscritti alla classe GTD, con le solite Lexus di AIM Vasser Sullivan favorite per la vittoria finale. Un po’ a sorpresa, due settimane fa aveva invece vinto la BMW M6 GT3 di Turner Motorsport con Bill Auberlen e Robby Foley, ma è possibile che non saranno della partita questo weekend. Infine, solo tre prototipi le LMP2, che perdono DragonSpeed ormai concentrata sulla 24 Ore di Le Mans.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – TireRack.com Grand Prix at Michelin Raceway Road Atlanta: entry list

