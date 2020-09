FIA F3 | Monza 2020: anteprima e orari del weekend

Due appuntamenti decisivi quelli che vivrà la Formula 3 nei prossimi due weekend in Italia, gli ultimi della stagione 2020. A Monza ci attende una dura lotta tra Logan Sargeant e Oscar Piastri, al momento i due maggiori contendenti per il titolo.

Formula 3, Monza: programma ed orari

Venerdì 4 settembre

09.35 – Prove Libere (45 minuti)

14.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 5 settembre

10.25 – Gara 1 (22 giri)

Domenica 6 settembre

09.45 – Gara 2 (22 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Formula 3, Monza: anteprima del weekend

Quattro gare divise in due settimane e ancora diversi piloti che matematicamente possono mirare al titolo: lo scettro della Formula 3 non sembra essere così scontato anche se, nelle prime due posizioni di classifica, ci sono appunto due alfieri di Prema. Sargeant è a quota 152 punti grazie anche a una vittoria in Gara 2, mentre Piastri non è andato oltre un 5° e un 6° posto nell’ultimo fine settimana in Belgio e ha 145 punti in tasca. Molto più lontani gli altri avversari: David Beckmann è l’unico pilota della serie che ha sempre terminato in top-10 ma, sorprendentemente, può contare al massimo 111,5 punti, mezzo in più di Liam Lawson che si trova alle sue spalle; Théo Pourchaire è invece a 106 punti, con Frederik Vesti che si ritrova invece un bottino di 90,5 e risulta essere il peggiore dei piloti Prema. Ormai sono ben lontani da ogni speranza Lirim Zendeli, Jake Hughes, Richard Verschoor e Alex Peroni, con quest’ultimo che addirittura si presenta a Monza a un anno dal terribile incidente subito in gara e che lo ha costretto a una lunga sosta forzata.

Copyright foto: FIA