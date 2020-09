DTM | Assen 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo il doppio appuntamento del Lausitzring di qualche settimana fa, il DTM scende di nuovo in pista spostandosi ad Assen, Paesi Bassi. Nico Müller è ancora saldamente al comando davanti a René Rast e Robin Frijns: lo svizzerò vincerà anche questo weekend?

DTM, Assen: programma ed orari

Venerdì 4 settembre

13.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

15.40 – Prove libere 2 (45 minuti)

Sabato 5 settembre

10.40 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.33 – Gara 1 (55 minuti)

Domenica 6 settembre

10.15 – Qualifiche 2 (20 minuti)

13.33 – Gara 2 (55 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche in diretta su YouTube, mentre la gara sul sito ufficiale (non visibile però in Italia).

DTM, Assen: anteprima del weekend

Dopo tre vittorie nei primi tre appuntamenti, Müller è salito due volte sul podio e poi si è classificato “solo” 5° nell’ultima gara, ma il bottino che ha in mano è davvero grosso: 133 punti, 35 in più del suo primo inseguitore Rast che ha centrato due volte il successo nelle ultime due trasferte di Lausitz. Chi si è fatto di nuovo sotto è invece Frijns, che ha collezionato tre terzi posti e un quarto, oltre a tre pole position sprecate comunque malamente; il nederlandese può contare su 92 punti e stavolta giocherà in casa sul circuito di Assen. Timo Glock è il primo pilota di BMW in classifica, 4° con 52 punti e quindi ben lontano dal trio Audi che sta dominando la stagione. Lucas Auer, vincitore in Gara 2 due settimane fa per BMW, è solamente nono nella graduatoria: davanti a lui troviamo Jamie Green, Marco Wittmann, Mike Rockenfeller e Loïc Duval. Attesi di qualche miglior risultato Sheldon van der Linde e Philipp Eng, così come Ferdinand Habsburg che aveva ben impressionato nei test ma non così troppo in questi primi tre round del 2020.

