NLS | Prima doppietta di Audi con Drudi-Mies-van der Linde trionfanti alla 6 Ore

Stavolta è stato il turno di Audi d’imporsi nella Nürburgring Langstrecken Serie: l’equipaggio formato da Mattia Drudi, Christopher Mies e Kelvin van der Linde ha preceduto la vettura gemella di Mirko Bortolotti, Robin Frijns, Christopher Haase e Markus Winkelhock. Beffata all’ultimo la Ferrari di Octane 126, a corto di carburante nell’ultimo stint.

Il resoconto della gara: doppietta Audi, che beffa per Ferrari!

Un finale con un grosso colpo di scena quello visto sabato scorso al Nürburgring Nordschleife: Luca Ludwig stava lottando con il consumo di benzina della sua Ferrari 488 GT3 dopo un penultimo stint più breve del previsto, trovandosi quindi a gestire nove complicatissimi giri dalla fine. Le due Audi, sicure invece di arrivare sul traguardo senza problemi, hanno spinto al massimo e Mies ha sorpassato il tedesco alla prima curva della penultima tornata, con Bortolotti che ha fatto altrettanto alla Schwedenkreuz. L’italiano ha poi tentato di mettersi davanti a Mies nel lungo rettifilo della Döttinger Höhe, prendendo poi la decisione di salvaguardare l’uno-due di Audi. La Ferrari di Ludwig-Grossmann ha chiuso quindi in terza posizione ma si tratta di un’altra vittoria sfuggita nelle mani della Rossa dopo l’appuntamento di metà luglio. La Porsche del Manthey Racing affidata a Mathieu Jaminet, Lars Kern e Matt Campbell è quarta ma poi penalizzata di 235” (e quindi scesa al 13° posto) per non aver rispettato una zona limitata a 120 km/h, promuovendo quindi la Mercedes-AMG di GetSpeed Performance con Raffaele Marciello, Fabian Schiller, Maximilian Götz e Maximilian Buhk.

Al debutto la Lamborghini di Orange1 FFF Racing Team

Nonostante una sola BMW dopo che la #98 si era schiantata in qualifica, ROWE Racing è quinta con l’equipaggio formato da Philipp Eng, Alexander Sims, Nick Catsburg e Nick Yelloly sulla #99, davanti alla Mercedes del Team GRT di Nico Bastian, Gabriele Piana, Hubert Haupt e Philip Ellis. In Pro-Am, il successo è andato alla Porsche di Frikadelli Racing con Lance David Arnold, Klaus Abbelen e Alex Müller, 16esima assoluta. Buon debutto per la Lamborghini di Orange1 FFF Racing Team, P17 con Marco Mapelli, Andrea Caldarelli e Giacomo Altoè.

Nürburgring Langstrecken Serie 2020 – ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen, gara: classifica

