British GT | Lamborghini centra il terzo successo stagionale a Brands Hatch

E sono tre vittorie su tre appuntamenti per Lamborghini nel British GT Championship. Nella gara da due ore di Brands Hatch, Sandy Mitchell e Rob Collard hanno conquistato il successo con la Huracán GT3 Evo #78 di Barwell Motorsport.

Mitchell e Collard vincono a Brands Hatch con Barwell Motorsport

Prima vittoria stagionale per Collard e Mitchell, scattati dal secondo posto in griglia di partenza grazie all’ottimo lavoro svolto durante le qualifiche del sabato. Nella prima ora di gara Collard ha mantenuto la posizione, studiando le mosse della McLaren in testa; l’intervento della safety car ha dato al veterano del BTCC l’occasione perfetta per lasciare il volante a Mitchell. Il giovane scozzese, da poco ammesso nel Lamborghini GT3 Junior Program, si è ritrovato in testa e ha subito iniziato a consolidare la leadership. A dieci minuti dal termine Mitchell, con un secondo e mezzo di vantaggio sulla McLaren di O’Brien, si è abilmente divincolato nel traffico delle vetture GT4 senza perdere decimi preziosi, regalando al team Barwell Motorsport la seconda vittoria stagionale dopo il successo di Keen e Balon a Oulton Park lo scorso 2 agosto.

Occhi puntati sul prossimo round di Donington

Da segnalare inoltre il sesto posto del Lamborghini Factory Driver Franck Perera e del compagno di squadra Michael Igoe, alternatisi al volante della Huracán GT3 Evo #18 del team WPI Motorsport; fuori dalla top ten Keen e Balon. Il prossimo appuntamento con il British GT Championship è in programma il 19 e 20 settembre sullo storico tracciato di Donington Park, che ospiterà una gara endurance di tre ore.

Copyright foto: Lamborghini Squadra Corse