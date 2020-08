FIA F3 | Spa-Francorchamps, Gara 2: doppietta Prema con Sargeant e Vesti

Non poteva passare un weekend di Formula 3 senza una vittoria di Prema: la squadra vicentina conquista una doppietta con Logan Sargeant e Frederik Vesti in Gara 2 a Spa-Francorchamps. Lo statunitense ritorna al comando della classifica davanti a Oscar Piastri.

Il resoconto di Gara 2: solida prestazione di Sargeant con Prema

Una gara perfetta per i due piloti di Prema, scattati rispettivamente dal 3° e dal 5° posto e bravi fin da subito a liberarsi di Richard Verschoor, partito dalla pole position. Sargeant ha poi tenuto il controllo del compagno di squadra Vesti fino alla bandiera a scacchi, conquistando così la sua seconda vittoria stagionale e riprendendo in mano la vetta della graduatoria generale; infatti, Piastri ha concluso solamente in quinta piazza, ma una penalità di 5” per aver oltrepassato i limiti della pista in un sorpasso lo hanno fatto scendere di una posizione. Sul gradino più basso del podio sale invece Liam Lawson, seguito da Alex Smolyar e Théo Pourchaire. Verschoor è scivolato invece al 7° posto, incapace di mantenere il vantaggio avuto con l’inversione della griglia che gli aveva regalato la pole position. Completano la top-10 Lirim Zendeli, David Beckmann e Sebastian Fernandez.

Italiani nel fondo, i rookie in difficoltà

Poca fortuna per i debuttanti di questo fine settimana: Pierre-Louis Chovet è finito contro le barriere, mentre Mikhael Belov è stato costretto al ritiro per problemi tecnici. Indietrissimo Alex Peroni, 22° dietro addirittura ad Andreas Estner. Poca fortuna per gli italiani: il migliore è stato Federico Malvestiti, 20° con Jenzer.

Classifica in arrivo

Copyright foto: Prema