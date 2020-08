F4 Italia | Imola, Gara 3: Rosso schiaccia tutti con Cram, Pizzi insegue

Ha mostrato i muscoli Andrea Rosso nell’ultima gara del weekend dell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth a Imola. L’italiano di Cram Motorsport ha meritatamente conquistato la vittoria precedendo Francesco Pizzi e Jonny Edgar.

Il resoconto di Gara 1: Rosso convince, Pizzi 2°

Ha davvero dimostrato di avere la stoffa del campione, oltre che dei solidi “attributi”: con coraggio ha piazzato due bei sorpassi su Jak Crawford ed Edgar che si trovavano nelle prime due posizioni, costringendoli a prendere dei rischi per ritornare davanti. Crawford è caduto quindi in un errore clamoroso, tagliando completamente la Villeneuve e perdendo irrimediabilmente l’ala anteriore. Lo statunitense, pupillo di Red Bull, ha rischiato poi di centrare lo stesso Rosso, ma alla Tosa ha coinvolto Francesco Simonazzi e Bence Válint e facendo intervenire la Safety Car. Nel successivo restart, Rosso è andato tranquillamente in testa inseguito da Francesco Pizzi, davvero bravo con la monoposto di Van Amersfoort Racing. I due italiani hanno quindi chiuso nelle prime due posizioni, mentre il gradino più basso del podio è andato ad Edgar.

Ugran coinvolto in un incidente

Gara sfortunata per Filip Ugran, che ha praticamente perso la leadership della classifica coinvolto in un incidente con il compagno di squadra Jasin Ferati nei primissimi giri. Gabriele Minì conclude con il 4° posto un weekend davvero difficile con Prema, seguito da Leonardo Fornaroli, Jesse Salmenautio, Sebastian Montoya, Pietro Delli Guanti, Alex Gnos e Mateusz Kaprzyk. Solamente 12° Dino Beganovic, preceduto dalla Hamda Al Qubaisi ma davanti a Dexter Patterson. Costretto Al ritiro Gabriele Bortoleto, rientrato dopo un giro ai box per problemi tecnici.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Misano, gara 3: classifica



