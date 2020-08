F4 Italia | Imola, Gara 2: Edgar danza e vince sotto la pioggia, 2° Crawford

Jonny Edgar firma la prima vittoria nell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth, conquistando il 1° posto in Gara 2 a Imola. Il pilota britannico, supportato da Red Bull in Van Amersfoort Racing, ha preceduto su pista bagnata il compagno di squadra Jak Crawford.

Il resoconto di Gara 2: Edgar e Crawford davanti a tutti sul bagnato

Gara condizionata fortemente dalla pioggia quella vista stamane, con la procedura di partenza rimandata viste le gocce che stavano andando a bagnare l’asfalto con i piloti schierati su gomme d’asciutto. Partita dietro Safety Car, la corsa ha visto diversi momenti di neutralità con alcuni protagonisti finiti fuori pista, ma c’è stata sempre e solo una certezza: Edgar ha mantenuto saldamente il comando dalla pole position, trionfando così davanti a un Crawford che ha tentato solo nell’ultimissimo giro lanciato a infastidire il teammate. Bella prestazione invece da parte di Andrea Rosso, solidamente in terza posizione per tutti i giri, che ha terminato davanti al duo Prema composto da Dino Beganovic e da Gabriele Minì. Solamente una sesta posizione per Filip Ugran, vincitore ieri di Gara 1 ma scattato molto indietro, con Gabriel Bortoleto subito dietro ma molto in difficoltà oggi.

Pizzi solamente 10°, Ugran ancora in vetta

Dopo il ritiro di ieri, Jesse Salmenautio è riuscito a concludere in top-10 con l’ottava piazza, mentre a completare i migliori dieci troviamo Pietro Delli Guanti e Francesco Pizzi, che perde altri punti importanti in classifica rispetto a Ugran. Sebastian Montoya taglia il traguardo parecchio indietro, 14°, mentre Francesco Simonazzi e Leonardo Fornaroli (quest’ultimo spedito in testacoda da Delli Guanti a metà gara) sono rispettivamente 16° e 17°.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Misano, gara 2: classifica



Copyright foto: ACI Sport