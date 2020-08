FIA F3 | Spa-Francorchamps, Gara 1: Zendeli e Trident non sbagliano dalla pole position

Una vittoria più che meritata quella di Lirim Zendeli in Gara 1 della Formula 3 a Spa-Francorchamps. Il pilota tedesco di Trident, scattato dall’incredibile pole position conquistata ieri, ha guidato dalla partenza fino alla bandiera a scacchi la corsa.

Il resoconto di Gara 1: Zendeli domina con Trident

Primo successo stagionale per Zendeli, che fino a qui aveva conquistato solamente due podi con la monoposto del team milanese. Ieri è arrivata invece l’occasione di prendersi la partenza dal palo, arrivata grazie a una pioggia che aveva quindi impedito a tutti di migliorare il primo tentativo come di consuetudine. Il teutonico non ha sbagliato nulla per tutti i 17 giri e s’è involato tranquillamente verso il traguardo, precedendo sul podio Théo Pourchaire (ART Grand Prix) e David Beckmann (Trident), quest’ultimo risalito dalla quinta posizione. Alex Smolyar si è invece accontentato della quarta posizione con ART Grand Prix, riuscendo a precedere il duo Prema formato da Oscar Piastri e Frederik Vesti, che scattavano invece dall’ottava e dalla nona posizione. In caduta libera invece Logan Sargeant (Prema) e Liam Lawson (Trident), che avevano l’occasione di cogliere punti importanti e invece sono scesi proprio 8° e 9°. Richard Verschoor chiude 10° con MP Motorsport.

Nannini conclude 13° con Jenzer

Da segnalare l’ottimo 13° posto di Matteo Nannini, che ha confermato quanto fatto in qualifica dopo il bel weekend di Barcellona. Non è andata bene la prima uscita di Andreas Estner: in un contatto iniziale ha perso l’ala anteriore, addirittura forando e perdendo così un giro. Finito sulla sabbia Alessio Deledda, mentre si è ritirato anche Jake Hughes. Fuori dalla top-100 Sébastien Fernandez, così come Alex Peroni.

