TCR Italy | Imola 2020: anteprima e orari del weekend

Continua il percorso stagionale del TCR Italy con il terzo appuntamento di Imola, dove ci saranno ben 25 auto al via. Marco Pellegrini (Hyundai) continua a guidare la classifica generale, ma Eric Brigliadori (Audi) e Salvatore Tavano (Cupra) inseguono da vicino.

Venerdì 28 agosto

09.35 – Prove libere 1 (25 minuti)

13.45 – Prove libere 2 (25 minuti)

19.05 – Qualifiche (25 minuti)

Sabato 29 agosto

14.15 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 30 agosto

11.35 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Il campionato ospita in anteprima mondiale le nuove CUPRA, schierate dalla Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, con al volante il campione in carica Salvatore Tavano e la new entry Simone Pellegrinelli . Le principali rivali delle CUPRA, nei primi due round, si sono rivelate le Hyundai, rappresentate da un folto plotone di piloti: oltre a Marco Pellegrini, Felice Jelmini e Damiano Reduzzi, troviamo sulla vettura coreana anche I gor Stefanovski, Ettore Carminati e Mauro Guastamacchia. Ben rappresentate anche le Honda, con il diciassettenne Jacopo Guidetti che affiancherà l’esperto Max Mugelli con i colori di MM Motorsport, mentre Federico Paolino sarà al via con il team BD Racing. Completano il parco partenti delle vetture con cambio sequenziale, due Audi di BF Motorsport con al volante la diciottenne Francesca Raffaele con il ventenne Eric Brigliadori, autore di due vittorie a Misano e due Opel, con romano Andrea Argenti e il viterbese Nello Nataloni.

Si preannuncia molto accesa la sfida anche nel campionato italiano TCR Italy DSG, riservato alle vetture con cambio non sequenziale. Qui il leader è Michele Imberti su CUPRA di Elite Motorsport, che dovrà sicuramente difendere la leadership dagli attacchi del rientrante campione in carica Eric Scalvini su CUPRA della Scuderia del Girasole, ma anche da Alessandro Giardelli, al debutto sulla Honda di MM Motorsport, e da Matteo Poloni, su Audi, secondo in classifica. Hanno ben figurato nei primi due round della stagione, e sono attesi ad una conferma, anche la romana Carlotta Fedeli, su Volkswagen Golf gestita dal team del papà Roberto, e attualmente terza in classifica, Francesco Savoia, su Audi di BF Motorsport, e Riccardo Romagnoli, su Volkswagen Golf. Al via anche i due portacolori della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing Raffaele Gurrieri, pilota siciliano che guida con il solo ausilio delle mani, e il romano Nicola Guida, che ha debuttato nel TCR Italy DSG alla fine dello scorso anno, vincendo la sua prima gara a Monza. Da tenere d’occhio anche il rookie Fabio Antonello su CUPRA, che completa lo schieramento di partenti del campionato italiano TCR Italy DSG a Imola.