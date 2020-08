Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2020, il primo round de Il Ciocco va ad Alessandro Casella

Erano quattro anni che Alessandro Casella non si presentava al via del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, disputatosi questo weekend e valido come terzo round del Campionato Italiano Rally nonché primo del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2020. Ed è proprio all’interno di questo monomarca che il siculo, in gara assieme ad altri tre equipaggi, ha avuto la meglio conquistando il round d’apertura del trofeo dedicato ai clienti sportivi della casa del Leone.

I colpi di scena del primo round del Peugeot 208 Rally Cup Top 2020

Assieme al navigatore Rosario Siragusano sulla 208 R2 protagonista della competizione che tocca le 41 edizioni quest’anno, Casella solo dalla PS8 ha preso i comandi della gara, sino a quel momento appannaggio di Christopher Lucchesi jr., capace di ottenere i migliori tempi dalla prima alla quinta PS, inclusa la terza valida come Power Stage e con punti extra in palio. Con la sesta prova speciale di Noi TV annullata prima del via della gara, si è passati alla PS7 dove Lucchesi ha perso la leadership, per poi subire l’imprevisto di una foratura nella prova successiva che ha spento i suoi sogni di gloria. Tuttavia il lucchese suona comunque la carica e dopo un saliscendi nelle ultime tre prove speciali ottiene il miglior tempo nella conclusiva PS11 e centra il secondo posto dietro Casella.

Davide Nicelli puntava anch’esso al podio, visto che sino alla PS7 lottava al terzo posto del Peugeot 208 Rally Cup Top e in quella successiva è pure balzato al secondo dopo lo scivolone dell’avversario. Ma nella PS9 la sorte beffa anche il giovane pilota di MM Motorsport, che perde posizioni sino a piazzarsi alla quarta. Al terzo posto sale invece Fabio Farina, che debuttava sia al Ciocco che nel monomarca Peugeot (ed è appena al suo terzo anno di carriera nei rally).

Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2020, classifica dopo Rally Il Ciocco

1. Alessandro Casella 23 punti,

2. Christopher Lucchesi jr. 21,

3. Fabio Farina 16,

4. Davide Nicelli 13.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot