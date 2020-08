IndyCar | Gateway 2020: anteprima e orari del weekend

Già archiviata la 500 Miglia di Indianapolis corsa l’ultima domenica: la IndyCar Series si sposta nell’Illinois per il doppio appuntamento sull’ovale di Gateway. Scott Dixon guida la classifica iridata con un ampio vantaggio su Josef Newgarden.

Programma ed orari

Venerdì 28 agosto

22.30 – Prove libere (90 minuti)

Sabato 29 agosto

18.00 – Qualifiche (60 minuti)

21.45 – Gara 1 (200 giri)

Domenica 30 agosto

21.45 – Gara 2 (200 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST).

Anteprima del weekend

Takuma Sato ha conquistato la seconda vittoria alla Indy 500 ma difficilmente vedremo il giapponese trionfare anche a Gateway: il suo attuale cammino stagionale vede al massimo un 8° posto come miglior risultato e solo grazie al ricco bottino offerto sul piatto della gara di Indianapolis si trova in sesta piazza. È anche vero che Sato vinse lo scorso anno, ma è invece più probabile un’affermazione di Dixon, beffato domenica scorsa dal nipponico ma in cima alla classifica con ben 335 punti; Newgarden è il suo primo inseguitore ma ha “solo” 251 punti. Il campione in carica deve guardarsi alle spalle perché troviamo Patrio O’Ward – molto in palla con Arrow McLaren SP – e Graham Rahal, non sempre perfetto ma già tre volte sul podio quest’anno. Si attende invece qualcosa di più da parte degli uomini di Andretti: Colton Herta è il primo di questi ma è 7° e senza ancora un podio, più staccati Alexander Rossi (davvero sfortunato in questa stagione) e Ryan Hunter-Reay. Occhio a Santino Ferrucci, sempre tra i primi quando si tratta di correre sugli ovali.

