FIA F2 | Spa-Francorchamps 2020: anteprima e orari del weekend

Giro di boa per i protagonisti della Formula 2 che, dopo l’annuncio di due gare in Bahrain, affronteranno la seconda parte di stagione a partire da Spa-Francorchamps. Callum Ilott continua a comandare la classifica, ma in Belgio sarà forte il ricordo di Anthoine Hubert.

Formula 2, Spa-Francorchamps 20202: programma ed orari

Venerdì 28 agosto

12.55 – Prove Libere (45 minuti)

17.00 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 20 agosto

16.45 – Gara 1 (25 giri)

Domenica 30 agosto

11.10 – Gara 2 (18 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Formula 2, Spa-Francorchamps 20202: anteprima del weekend

Il ricordo dell’incidente fatale di Hubert è ancora vivo tra gli appassionati e tutto il Circus della Formula 1: infatti, per omaggiare la sua memoria sarà presente su tutte le monoposto un logo creato appositamente, oltre a un minuto di silenzio nella Feature Race di sabato. Sul più concreto, è aumentato lo strato di barriera di gomme posizionato alla Raidillon per assorbire meglio le vetture incidentate. Tornando invece sul lato sportivo, si rinnova la sfida tra Ilott e Robert Shwartzman: il britannico di UNI-Virtuosi può contare su 121 punti, mentre il russo di Prema ne ha 103 nonostante anche a Barcellona abbia colto uno zero in casella. Christian Lundgaard è rimasto fermo a quota 87 con ART Grand Prix, complice un fine settimana spagnolo non certo dei migliori dove ha concluso sempre 11°, a un soffio dalla top-10. Sempre più interesse si è concentrato su Yuki Tsunoda, astro nascente del vivaio Red Bull che è attualmente 4° con 82 punti, mentre aumentano le pressioni su Mick Schumacher che si trova alle sue spalle (79 punti) ma ancora senza una vittoria.

Una novità sul fronte piloti: Sean Gelael è costretto a dare forfait per le prossime tre settimane per una frattura alla vertebra e al suo posto in DAMS ci sarà Juri Vips, che ricordiamo essere uno junior di Red Bull. Ricordiamo che lo scorso anno Gara 1 era stata cancellata proprio per la tragicità avvenuta a Hubert, con il conseguente annullamento di Gara 2.

